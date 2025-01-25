春節連假首日午後注意6大壅塞路段 國5南向、國10西向上榜

南部區段路況預估。（高公局提供）

2025/01/25 12:34

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假首日，不少民眾陸續動身返鄉。今日上午國道1號、國道3號、國道5號部分路段出現壅塞，高公局預估，下午重點壅塞路段為國道1號南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，以及國道3號南向土城－關西、國道5號南向南港系統－頭城、國道6號西向舊正－霧峰系統、國道10號西向仁武至左營端等路段。

高公局說明，截至今日上午11時，國道全線交通量為36.9百萬車公里，仍在預期範圍內，但上午國道1號南向楊梅－新竹、北向汐止系統－五堵，以及國道3號南向烏日－霧峰、國道5號南港系統路段等出現壅塞，其餘路段行車大致正常。

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此外，高公局指出，今日10時16分於國1南向344.6公里發生2小客車追撞事故，導致回堵3公里；10時06分於國1南向144公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里；10時28分於國1北向91.2公里發生2小客追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里。

高公局表示，前述事故都已經排除，但都有造成車輛回堵，並影響整體車流運行，呼籲民眾出門務必養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離，且行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，避免車輛發生前述等情況。

中部區段路況預估。（高公局提供）

北部區段路況預估。（高公局提供）

今日10時28分於國1北向91.2公里發生2小客追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里。（高公局提供）

今日10時06分於國1南向144公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里。（高公局提供）

今日10時16分於國1南向344.6公里發生2小客車追撞事故，導致回堵3公里。（高公局提供）

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