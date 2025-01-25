北海岸走春易壅塞 金山警籲：走替代道路

春節年假9天，北海岸走春熱點易壅塞，警方呼籲民眾改走替代道路。（金山分局提供）

2025/01/25 12:33

〔記者盧賢秀／新北報導〕9天春節連假今天開始，北海岸野柳風景區、金山老街還有金山財神廟、野柳保安宮、法鼓山等景點廟宇，都是春節走春的熱點，預估都有大量遊客及車潮，警方今天起至2月2日加強易壅塞路段交通疏導管制，提醒民眾走替代道路，避開易塞車雷區。

金山警分局提出替代道路路線及相關交通管制措施，如欲前往野柳風景區，遊覽車、自小客車可由台2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛玉田路前往地質公園及海洋世界，返程已可沿原路線返回；如行經龜吼漁港欲返回台2線時，在石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線。

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如欲前往法鼓山、石門地區的民眾，行駛台2線時可在下社路口右轉，行經民生路、磺港路並轉磺清大橋接回台2線往石門方向行駛，可避開金山市區車流。

金山老街1月29日至2月2日期間，每日上午10點至晚上6點機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，上午12點至晚上8點機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外）；車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

金山分局預估1月29日、2月1日、2日前往金山財神廟參拜車潮最多，警方協同廟方志工人員彈性實施「總量管制措施」，財神廟周邊停車滿場時，在台2線與員潭路口及龜子山路口管制上山車流。

上山往財神廟路線請配合從萬里區台2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易。

金山警分局提醒，北海岸春節期間車流量預估會爆增，易造成道路壅塞回堵情形，請收聽警廣電台等即時路況報導，如有通報壅塞則可以提早行駛替代道路改道行駛。

春節年假9天，北海岸走春熱點易壅塞，警方呼籲民眾改走替代道路。（金山分局提供）

春節年假9天，北海岸走春熱點易壅塞，警方呼籲民眾改走替代道路。（金山分局提供）

春節年假9天，北海岸走春熱點易壅塞，警方呼籲民眾改走替代道路。（金山分局提供）

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