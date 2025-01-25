因應春節出入境尖峰 內政部增派替代役人力助桃機安檢

因應春節連續假期，桃園國際機場出入境旅客人數大幅攀升，為了在春節尖峰時刻維持優質的通關服務，內政部長劉世芳特別請替代役暨社會韌性訓練執行中心調派36名替代役役男，支援航警局安檢與移民署通關作業。（內政部提供）

2025/01/25 12:20

〔記者施曉光／台北報導〕內政部今日指出，因應春節連續假期，桃園國際機場出入境旅客人數大幅攀升，為了在春節尖峰時刻維持優質的通關服務，除警政署及移民署已妥善規劃加派人力，投入第一線旅客通關疏運外，內政部長劉世芳也特別請替代役暨社會韌性訓練執行中心調派36名替代役役男，支援航警局安檢與移民署通關作業。

內政部表示，這批役男都有初級救護技術員（EMT-1）及志願服務雙證照，且已完成勤前教育訓練，將有助提升桃園國際機場的安檢與通關能量，該部也提醒這些役男執勤時務必注意自身安全及健康，讓旅客享受更安全、舒適及便利的進出國門服務。

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內政部說明，自本月20日起至2月14日止，這批役男配合農曆春節假期前後的通關需求，採用輪班方式協助桃園國際機場的安檢與通關作業，這些役男同時具備外語專長及服務熱忱，將全力協助出入境旅客儘速完成安檢。

內政部指出，替代役役男平時接受救災、防疫、救護及避難等多面向的實務訓練，協助服勤單位執行民防整備、公共事務及社會服務工作，在災害或疫情發生時，役男也會立即投入災害防救支援，例如新冠肺炎疫情警戒期間，除了協助執行量測體溫、清消環境、疫情調查及通報外，也依據專長參與疫苗接種站、防疫物資配送及居家隔離關懷等工作，成為身著防護衣、默默守護國人健康與安全的無名英雄。

同時，內政部在農曆春節前後也推動替代役男參與「溫馨關懷弱勢學童課後照顧」、「獨居老人居家關懷及環境清潔」及「寒冬添愛送年菜」等公益服務，鼓勵替代役役男積極投入社會服務，除陪伴及照顧弱勢家庭學童，同時也深入社區，協助獨居老人或行動不便的長者打掃居家環境，並準備豐富的年菜，暖心陪伴他們度過寒冬，享受家庭團聚的歡樂氣氛。

此外，從今年起內政部也已規劃新訓及備役召訓的替代役役男納入防災士訓練，共同提升災害防救量能，強化替代役個人、家庭及社會的自救互助技能。

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