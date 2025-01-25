台南鹽水蜂炮體驗營元宵開辦 自組炮城、遊老街與月津港

2025年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，將於2月12日元宵節當天舉辦。（文化局提供）

2025/01/25 12:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南鹽水蜂炮是台灣重要民俗活動，「2025年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」，將於2月12日元宵節當天舉辦，包括蜂炮解說介紹、炮城組裝體驗、炮城施放，還有探訪鹽水在地民俗、古蹟等套裝行程，限額150名。

台南市文化局代理局長林韋旭表示，鹽水蜂炮體驗營自2003年開辦迄今，僅武漢肺炎疫情期間曾停辦2年，每年迴響熱烈，吸引許多國內外民眾報名參加。

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當天上午將先走訪鹽水歷史街區，探訪在地文化特色，下午則進行蜂炮解說介紹，並以蜂炮模型介紹蜂炮的製作程序，包括炮城的整理、清潔、曝曬、組裝、架設、蜂炮裝填及淨香爐除穢等重要儀式，和架設炮台的傳統禁忌等。

現場也會宣導蜂炮施放的安全觀念，並由老師帶領學員依程序完成炮台組裝，體驗炮台組裝的辛苦與趣味，當晚再穿戴安全裝備，於鹽水國中操場體驗蜂炮示範施放。

林韋旭表示，鹽水蜂炮每年都吸引上萬人參與，呼籲民眾在享受蜂炮活動的同時，也別忘了帶足裝備、安全第一。相關報名資訊可上文化局官網查詢。

2025年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，將於2月12日元宵節當天舉辦。（文化局提供）

2025年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，將於2月12日元宵節當天舉辦。（文化局提供）

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