新竹縣春節推「以功代金」減燒金紙

春節是很多民眾走春參香的時序，新竹縣政府環保局推動春節期間「以功代金」減燒金紙維護空氣和環境。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 11:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕快過年了，很多人會利用春節走春參香。新竹縣政府環保局則號召鄉親一起用徒手拜拜，或是清香一炷搭配大面額紙錢來減少焚燒紙錢的量，甚至用「以功代金」，到4大超商事務機平台捐款，把原來買紙錢祭祖、拜神的預算轉為善款，幫助弱勢團體，一樣功德無量。

縣府環保局表示，寺廟祈福祭祀常常因焚香、燒金導致煙霧瀰漫影響空氣品質和人體健康，如果減少焚香、燒金的量，甚至改用徒手、鮮花素果或是米（物）代金等替代，或配合寺廟紙錢集中焚燒的措施，讓大家拜佛祭祖之餘依舊可以減碳、愛環境。

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由於春節之後就是元宵，縣內的客家族群會在此時陸續「掛紙」掃墓。從消防署統計資料顯示，墓地火警大多是因掃墓者焚燒雜草或燒紙錢時不慎引發，為此，縣府環保局從元宵節過後將不定期針對轄內大型墓地，用無人機進行空拍巡查，以搭配縣府消防局各地分隊同仁的定期、定點巡邏來防墓地之火。

因此，縣府環保局號召民眾配合不露天燃燒雜草、減少紙錢焚燒量跟鞭炮的鳴放量，響應紙錢減量集中燒或以功（米）代金等環保祭祀方式，大家一起為「誠心祭祀，淨化環境」努力。

春節是很多民眾走春參香的時序，新竹縣政府環保局推動春節期間「以功代金」減燒金紙維護空氣和環境。（記者黃美珠攝）

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