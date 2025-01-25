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    春節9天連假國道車流量疏散 卓揆：初三、初四絕對是高峰

    行政院長卓榮泰視察交通部高速公路局視察國道路況。（記者賴筱桐攝）

    行政院長卓榮泰視察交通部高速公路局視察國道路況。（記者賴筱桐攝）

    2025/01/25 11:45

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是春節9天連假首日，行政院長卓榮泰赴交通部高速公路局關心國道路況，卓揆表示，今年假期提早2天開始，希望疏散除夕當日車流量，不過，無論前面幾天如何分流、疏散，「初三、初四絕對是高峰」，提醒用路人注意路況，不要超速、分心、酒駕或疲勞駕駛。

    針對楊梅到竹北的壅塞路段，卓榮泰指出，因涉及與軍方土地使用取得協調，難度較高，預計2029年至2031年完成。此外，陸續完成國道3號增設銜接台66線系統交流道、國道1號增設銜接台74線系統交流道，另完成22處短期改善工程，例如國道1號雙向東湖到內湖主線拓寬、國道3號霧峰系統南向匝道拓寬、國道6號拓寬工程等。

    他說，交通部在全國各地路口改善行人安全，重要地區增加疏散能量，打造全國更綿密、安全、有效疏散的交通路網，希望高公局持續導入AI科技與大數據運用，分析易壅塞路段，方便國人出遊掌握路況。

    交通部次長陳彥伯表示，國道春節疏運計畫每年都在做，希望從過去累積經驗，注意存在的事故風險，包括在國道、省道預置拖吊車，桃園國際機場也要預先部署安檢和養護人力，發生問題立即處理、提升效率。

    陳彥伯提到，依照分析，高鐵台中站在初三、初四旅運量達到34.3萬人次高峰，可能影響服務品質，高鐵、台鐵、公路局將進行跨運具聯防機制，配合高鐵燈號管制，必要時相互加開車次，包括台鐵加開39列次台中到台北直達車，高鐵加開8列次全車自由座，公路局在高鐵台中站有直達台北的客運車輛。

    陳彥伯強調，過年民眾一定會出遊返鄉，疏運計畫透過時間與空間分流，讓大家選擇出行的時間，初一到初三南向，希望下午出發，初四、初五北返，希望上午出發；短途路程盡量不要上國道，長途可利用台61公路。另外，今年國道客運提供6折優惠與免費轉乘措施，期許用路人快樂出門、平安回家過好年。

    行政院長卓榮泰（左）視察交通部高速公路局，慰勉春節期間的執勤人員。（記者賴筱桐攝）

    行政院長卓榮泰（左）視察交通部高速公路局，慰勉春節期間的執勤人員。（記者賴筱桐攝）

    行政院長卓榮泰（前排中）今視察交通部高速公路局，與官員進行大合照。（記者賴筱桐攝）

    行政院長卓榮泰（前排中）今視察交通部高速公路局，與官員進行大合照。（記者賴筱桐攝）

    行政院長卓榮泰致贈福袋、紅包給國道公路警察局。（記者賴筱桐攝）

    行政院長卓榮泰致贈福袋、紅包給國道公路警察局。（記者賴筱桐攝）

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