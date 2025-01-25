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    年前閒逛台北街頭 四方都有好去處

    「2025台北燈節」以西區為核心，處處都有燈飾妝飾。（台北市商業處提供）

    「2025台北燈節」以西區為核心，處處都有燈飾妝飾。（台北市商業處提供）

    2025/01/25 11:29

    〔記者何玉華／台北報導〕年假開始，台北市人潮少了不少，正是逛街不擁擠的時候，不管是從東到西、由北而南，都有商業處推薦的百貨、特色店家及商圈，如時尚百貨林立的信義商圈、結合傳統與創新的大稻埕街區、全國唯一能搭捷運泡溫泉的北投區，還有各大商圈串聯「2025台北燈節」不打烊，讓台北城洋溢濃濃年味與春節氛圍。

    信義區各百貨即日起至2月9日推出多場活動，統一時代百貨台北店2F「樂高®開運迎新春」，現場設置刺激有趣的巨型「城市平安大道」滑梯，挑選樂高城市系列小車一同滑下，象徵新的一年吉運隨行、平安順遂；還有3尺高的「財神爺許願池」是經典拍照打卡點。

     東區商圈有以童話為主題的「閃耀金晚」燈飾妝點，活動串聯燈節持續至2月16日；燈飾妝點分為6大主題燈區，從明曜百貨的「星光長廊」及統領百貨的「星河之境」開啟童話旅程，穿過龍門廣場的「月影光廊」紫色隧道，通往頂好廣場的「星辰之約」，到瑠公公園的「童話之堡」，終點是瑠公綠廊帶的「光耀未來」。

    在特色商圈店家部分，西區有文青必逛的中山商圈，觀光客喜愛的西門町及大稻埕街區等，市府輔導的店家如迪化街區的「澎玉191」、70年老牌皂廠「大春煉皂」；大稻埕老牌魷魚焿「老阿伯胖魷焿」與麻油老舖「李九英」，都成為在地的景點。

    以西區為核心的台北燈節，讓大家在逛街賞燈之餘，同時感受傳統與現代的交融；主燈「福蛇豆豆」坐落於中山堂前廣場，毗鄰主燈區的西門町商圈，從動漫周邊、潮流品牌到特色美食小吃，是年輕人走春的首選。沿著中華路與北門展區漫步，沿途北門相機商圈與中華路影音商圈，周邊的沅陵街、重慶南路書店等城中商圈，無論是挑選最潮的3C新品、入手專業級攝影器材，還是換新靴，或在書香中做一日文青，都可以滿足。

    台北市的年貨大街充滿年味。（台北市商業處提供）

    台北市的年貨大街充滿年味。（台北市商業處提供）

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