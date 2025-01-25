春節連假首日 蘇花路廊南下花蓮路段車流順暢

花蓮新城警分局今天一早就派出大量警力在蘇花路廊沿線重要路口進行交通疏導。（新城警分局提供）

2025/01/25 11:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是9天春節連假首日，往來花蓮、宜蘭間的蘇花路廊上午6點多南下出現車潮，公路局東區養護工程分局指出，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向南下車流量為5280輛，目前車流仍維持順暢。

公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊南下出現車潮，每小時交通量約維持700到800輛，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向南下車流量為5280輛，花蓮往宜蘭北上方向為1060輛，公路局東區養護工程分局預估今日蘇花路廊南下方向車流量仍有約7500輛之需求。

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花蓮新城警分局今天一早就派出大量警力在蘇花路廊沿線重要路口進行交通疏導，新城警分局指出，本次春節連續假期交通疏導工作執行時間至2月2日，為期9天，針對轄內台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨。今天上午台9線克尼布東路口南下車流較多，另外崇德段南下車流也稍多，交通順暢，交通秩序良好。

蘇花路廊目前車流仍維持順暢，公路局東工分局指出，在旅行時間方面，上午10點蘇澳至崇德經台9線蘇花改旅行時間約75分，建議用路人可使用蘇花改路段，避免行駛台9丁線舊蘇花公路，以節省旅行時間。提醒欲前往花東旅遊民眾，請適時彈性調整行程以避開壅塞時段，或多搭乘大眾運輸服務。

公路局指出，蘇花公路地震後，山區道路易受雨量、地震影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息，並請做好車輛安全檢查，養足精神再上路勿疲勞駕駛以確保行車安全；於行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容、進入隧道前記得打開大燈、收聽警廣以及多利用「幸福公路」App以掌握即時路況訊息。

花蓮新城警分局今天一早就派出大量警力在蘇花路廊沿線重要路口進行交通疏導。（新城警分局提供）

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