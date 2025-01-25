竹市OHCA康復出院率11.23％ 全國第1

新竹市府消防局搶救OHCA病患成績斐然，除了全市救護車配有先進的救命器材，也跟不斷、大量培訓高級救護技術員有關。（新竹市政府消防局提供）

2025/01/25 11:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市政府消防局去年搶救OHCA（到院前心肺功能停止）病患的救活率45.63%全國排名第2，康復出院率11.23%高居全國第１。該局歸功於全市救護車上都配有最先進的救護設備，高級救護技術員（EMT-P）人數也不斷攀升，從2016年的16人到今年已有47名，救護戰技持續提升之故。

市府消防局表示，全市救護車目前全面都配有自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟電擊去顫器（AED）、電動骨針、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡、自動給氧機與二氧化碳監測器等先進設備，且跟醫療指導醫師每月開會強化救護能量。

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至於高級救護技術員持續增加拜市府近年每年編列經費，遴派4到6名優秀消防同仁參加為期近1年的高級救護技術員訓之故。去年就結訓6人，今年也將再增加4名，使得高級救護技術員的總數，今年將成長到51人。

去年新竹市緊急救護案件2萬2524件，送醫人數約1萬8147人，緊急救護救活率從2011年的18.57%提升到2024年45.63%，超過今年全國平均救活率31.53%；同期的完全康復率則從0.4%提升到11.23%；去年的完全康復率表現更是比全國平均康復率5.07%高2倍，皆位居全國之冠。

新竹市府消防局搶救OHCA病患成績斐然，除了全市救護車配有先進的救命器材，也跟不斷、大量培訓高級救護技術員有關。（新竹市政府消防局提供）

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