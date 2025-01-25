高鐵228連假加開75班次 初二起開放購票

台灣高鐵公司規劃為期5日的「和平紀念日疏運」，計加開75班次列車。示意圖。（資料照）

2025/01/25 10:36

〔記者林志怡／台北報導〕今起全台放9天春節連假，2月緊接著還有3天的228連假，台灣高鐵公司表示，高鐵於2月27日至3月3日期間，規劃為期5日的「和平紀念日疏運」，計加開75班次列車，包括南下40班、北上35班，民眾初二、1月30日凌晨零時起即可購票。

台灣高鐵公司說明，今年228和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵公司在5天的疏運期間總計提供867班次列車的旅運服務，初二零時開放購票後，可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

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此外，台灣高鐵公司表示，疏運期間也規劃有5班延後收班列車，包括南下2班、北上3班，最晚至凌晨0時30分抵達端點站，也建議搭乘對號座的旅客可預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車。

高鐵公司提到，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，規劃搭乘自由座的旅客，可先查詢高鐵企業網站首頁的「車站人潮資訊」燈號再前往車站，並於站內隨時留意車站旅客資訊顯示系統上的資訊，或在車站內開啟藍牙，使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票。

另，高鐵公司也強調，自由座旅客應前往自由座車廂搭乘，勿佔用對號座車廂座位；當遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司基於快速疏運旅客之服務精神，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立。

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