金蛇報喜！農曆春節至陽明山賞花 交管措施報你知

2025年陽明山花季自1月24日開幕至3月16日止為期52天。（記者田裕華攝）

2025/01/25 11:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕2025年陽明山花季自1月24日開幕至3月16日止為期52天，初期適逢春節連假，預估將湧現賞花人、車潮，為避免造成陽明山地區及周邊道路交通衝擊，北投警聯合士林分局規劃交通管制疏導勤務，預計花季期間例假日實施交通管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

北投警方提供四大管制時間及區域，以便民眾注意：

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一、 上山管制點（7時至16時，持通行證之自小客貨車除外）：仰德大道與至誠路、至善路2段與至善路2段1巷等2處路口。

二、 下山管制點（14時至18時，視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山）：陽明路與中橫街、格致路與光華路等2處路口。

三、 陽明山區動線管制：平常日自花鐘至陽金公路實施往北單行，假日擴大自湖山路1段沿花鐘至陽金公路實施往北單行；紗帽路於中橫街以北之路段禁止車輛進入，陽金公路於北往西方向禁止右轉湖山路1段。

四、 如遇陽金公路（下山方向往台北）車流龐大，恐超過道路負荷，致交通停滯時，將機動於陽金公路、中湖戰備道口設立分流點，引導車輛循中湖戰備道→菁山路101巷→菁山路（或新園街）方向下山，請配合現場員警管制措施。

北投警方表示，春節期間至陽明山區觀光景點遊玩，因山區停車空間有限，請多利用大眾運輸系統，可以先搭乘捷運到台北車站、劍潭站、北投站，再轉乘公車上陽明山各大賞花景點。

此外，民眾亦可至台北車站:轉搭公車「260」到終點站下車。劍潭站:轉搭公車「紅5」到終點站下車。北投站:轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車。另有花季車專124、130、131可利用 ，以免因塞車或停車不易而影響遊玩興致。

花季公車路線圖示。（記者劉慶侯翻攝）

花季公車路線圖示。（記者劉慶侯翻攝）

花季公車路線圖示。（記者劉慶侯翻攝）

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