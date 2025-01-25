屏東春節夜市東港年街後起之秀 氣墊城堡王國吸親子客

東港年街。（東港鎮公所提供）

2025/01/25 11:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東3大人口熱區東港、潮州及內埔都會舉辦新春年街市集，其中東港鎮的市集是近年的後起之秀，由於舉辦地點共和社區小路眾多，警方也公佈周遭停車資訊。

東港鎮的「春節年街」則是後起之秀，地點仍選擇於東港鎮共和社區的共和街熱鬧登場，活動現場有樂團街頭藝人表演、氣墊樂園等活動，警方指出，因為當地有許多沒有路名的小巷，屆時路邊都可供機車停車，汽車停車場於共和街及大成路路口，舉辦期間每日下午四時起將管制共和街、大成路及船頭路等區域，強調勿違規停車或占用道路，鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場。

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東港鎮長黃禎祥指出，今年春節的除夕至初四，是東港年街舉辦的日期，歡迎全國民眾今天起就可以到東港走春，共和社區旁即是東港知名的東隆宮，民眾可拜拜祈求新的一年平安健康，跟家人來東港吃新鮮的海鮮，到大鵬灣欣賞日落、沙雕吹吹海風躺平放空，順道帶家裡的小孩來年街放電，及長輩來看街頭藝人表演逛逛市集！

黃禎祥表示，這次除市集攤數增加，動線及空間也調整的更加舒適，讓我們把心慢下來感受彼此相聚的年味與東港放鬆心情放假充電的海風！

東港年街範圍。（東港鎮公所提供）

東港年街管制範圍。（警方提供）

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