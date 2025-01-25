春節連假首日 國五南下車多、蘇花路廊順暢

國五蘇澳地區及蘇花路廊沿線目前交通順暢、秩序良好，為確保行車安全，蘇澳警分局已規劃警力29名及義交8名，全力執行轄內國五蘇澳交流道、蘇花改等重要路段。（蘇澳警方提供）

2025/01/25 10:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕春節連假首日上午，國道5號南下約9點湧現車潮，南港至坪林路段車速不到60公里，國5終點蘇澳地區及蘇花路廊則沿線暢通，警方已加派警力因應，投入重要路段交通疏導工作。

國5南向南港系統-頭城，被高速公路局預估為連假首日重點壅塞路段，目前車流量逐漸增加，國3往國5南下回堵約2公里，南港至坪林路段車速不到60公里，坪林至頭城車速平均66公里。

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國5蘇澳地區及蘇花路廊沿線，目前交通順暢、秩序良好，為確保行車安全，蘇澳警分局已規劃警力29名及義交8名，全力執行轄內國5蘇澳交流道、蘇花改等重要路段，以及熱門觀光景點周邊交通疏導、管制工作。

蘇澳分局表示，提醒用路人，春節期間人、車潮眾多，行前請落實車輛安全檢查，並依現場員警交通指揮及引導牌面指示行駛，切勿有插隊、酒駕及疲勞駕駛等違規行為，另行駛途中請用路人留意資訊可變標誌顯示內容，並收聽即時廣播，以掌握路況。

春節連假首日上午，國道五號南下約9點湧現車潮，南港至坪林路段車多，車速不到60公里。（圖擷取自高公局1968網站）

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