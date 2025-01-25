「壓線」驗收！ 日月潭伊達邵立體停車場 春節啟用試營運

日月潭伊達邵新建立體停車場，在春節連假前取得使用執照，並「壓線」完成驗收，預計1月27日春節期間將開放試營運。（記者劉濱銓攝）

2025/01/25 10:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵新建立體停車場，先前因建物仍在驗收，以及使用執照仍在請領，原估計來不及春節啟用，但廠商在春節連假前終於取得使照，日月潭風景區管理處也在最後一天上班日「壓線」完成驗收，因此決定停車場將在1月27日開放試營運，服務更多走春遊客。

日管處指出，伊達邵地區因停車空間有限，才會興建立體停車場，但之前因停車場使用執照還未核准，加上建物完工後，也在進行缺失改善驗收，因而估計此次春節開放無望，只能待春節過後，力拚2月的日月潭櫻花季開放使用。

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不過後來廠商在連假前及時取得使照，管理處為讓停車場能趕在春節時開放，昨（24日）最後一天上班日，也加緊派員驗收，最後驗收通過，決定本週末停車場先進行收尾工作，將出入口閘門設施測試妥當，預計27日拆除圍籬，就可開放試營運。

日管處說，新建立體停車場有148個小車、14個大客車車格，試營運收費大客車每小時80元，小客車每小時40元，屆時停車場出入口將加派人員疏導，轄區警方也會協助交管，呼籲遊客配合管制，以維護春節交通順暢。

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