春節連假首日高雄現車潮 濃霧能見度不足駕車須留意

春節連假首日，高雄濃霧能見度不足，民眾駕車須留意。（記者陳文嬋攝）

2025/01/25 09:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節連假首日，高雄北上、南下均湧現車潮，不過因水氣偏多，天空一片霧茫茫，氣象署發布濃霧特報，已出現能見度不足現象，高雄氣象站提醒民眾低速駕駛，並注意前方路況，預計太陽出來後，情況會逐漸改善。

高雄氣象站表示，寒流預計明天晚上報到，高雄市今水氣偏多、濕度高，氣象署今對中南部地區發布濃霧特報，高雄國道3號已出現能見度觀測低於500公尺標準。

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高雄氣象站指出，根據氣象署對中南部地區發布濃霧特報，今日清晨至上午易有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東已出現能見度不足200公尺現象，請民眾駕車行駛高速公路務必特別留意。

此外，今環境風場為東北季風，高雄位於下風處，清晨風速較弱，擴散條件較差，且濕度高有霧氣產生，造成污染物累積情形，空氣品質以橘色提醒為主。

環保局啟動應變措施，要求大型工廠執行降載減排、提升防制設備效率，並針對三大污染源進行巡查，以減少污染排放。

環保局表示，日出後氣溫上升，風速將逐漸增強，污染物濃度降低，午後霧氣消散風速增強，空氣品質將逐漸好轉，提醒民眾外出帶口罩等，做好個人防護，建議儘量使用大眾運輸工具，或可使用電動運具。

春節連假首日，高雄出現濃霧，能見度不足。（記者陳文嬋攝）

春節連假首日，高雄北上湧現車潮。（記者陳文嬋攝）

春節連假首日，高雄北上湧現車潮。（記者陳文嬋攝）

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