為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節連假首日高雄現車潮 濃霧能見度不足駕車須留意

    春節連假首日，高雄濃霧能見度不足，民眾駕車須留意。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄濃霧能見度不足，民眾駕車須留意。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/25 09:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節連假首日，高雄北上、南下均湧現車潮，不過因水氣偏多，天空一片霧茫茫，氣象署發布濃霧特報，已出現能見度不足現象，高雄氣象站提醒民眾低速駕駛，並注意前方路況，預計太陽出來後，情況會逐漸改善。

    高雄氣象站表示，寒流預計明天晚上報到，高雄市今水氣偏多、濕度高，氣象署今對中南部地區發布濃霧特報，高雄國道3號已出現能見度觀測低於500公尺標準。

    高雄氣象站指出，根據氣象署對中南部地區發布濃霧特報，今日清晨至上午易有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東已出現能見度不足200公尺現象，請民眾駕車行駛高速公路務必特別留意。

    此外，今環境風場為東北季風，高雄位於下風處，清晨風速較弱，擴散條件較差，且濕度高有霧氣產生，造成污染物累積情形，空氣品質以橘色提醒為主。

    環保局啟動應變措施，要求大型工廠執行降載減排、提升防制設備效率，並針對三大污染源進行巡查，以減少污染排放。

    環保局表示，日出後氣溫上升，風速將逐漸增強，污染物濃度降低，午後霧氣消散風速增強，空氣品質將逐漸好轉，提醒民眾外出帶口罩等，做好個人防護，建議儘量使用大眾運輸工具，或可使用電動運具。

    春節連假首日，高雄出現濃霧，能見度不足。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄出現濃霧，能見度不足。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄北上湧現車潮。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄北上湧現車潮。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄北上湧現車潮。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄北上湧現車潮。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播