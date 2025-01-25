春節擔心錯過垃圾清運? 中市推APP設定3或5分鐘到點推播通知

中市環保局垃圾清運時間。（中市府提供）

2025/01/25 09:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節9天假開始，民眾利用將展開大掃除，台中市環保局表示，由於清運垃圾跟平時有一更改，若民眾想掌握清運時間，可下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知。

此外，環保局並表示，因此今天開始民眾大掃除垃圾量增加，除今天正常收運，明天26日原為清潔隊固定休假，特別加班沿街收運垃圾（資源回收視各區清潔隊勤務調整），27日小年夜仍依照平日收運方式，28日除夕則改日間收運，收運時間約較平時提早4小時；初一停止收運，初二、初三定時定點收運，初四開始正常收運，初五因適逢隊員例假日，停止收運。

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環保局表示，23日清潔日垃圾量、廢棄家具及水肥抽運等數量均為平日2倍以上，預計今、明兩天垃圾量會再增加，因此環保局清潔隊員1月26日將加班收運垃圾。

環保局長陳宏益表示，27日小年夜仍依照平日收運方式，28日除夕則改日間收運，收運時間約較平時提早4小時；初一停止收運，初二、初三定時定點收運，初四開始正常收運，初五因適逢隊員例假日，停止收運。並請民眾響應環保愛物惜物、循環利用、能修就修、能用就用，年節與親友團聚惜食減量不浪費，乾乾淨淨過好年。

環保局補充，市民如欲掌握定時定點收運資訊，可至環保局網站查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態，如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊詢問。

台中市加強春節垃圾清運服務。（市府提供）

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