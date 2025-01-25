春節連續假期首日 1張圖看天氣變化

今日是春節連續假期第1天，由於台灣附近受東北季風影響，北、東迎風面的陰雨時間比較長，中南部平地大致多雲。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/01/25 09:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日是春節連續假期第1天，由於台灣附近受東北季風影響，北、東迎風面的陰雨時間比較長，中南部平地大致多雲，明晚起寒流漸南下，預測下週一小年夜（27日）晨間相當寒冷，北部、東北部都在10度左右，中部晨間低溫也只有大約12度，南部和花東白天介於15至20度，民眾請注意保暖。

天氣風險公司提及，這週末期間台灣附近持續受東北季風影響，北部、東半部仍比較陰沉，而且水氣稍增多有短暫雨機會，迎風面的降雨會比較明顯、陰雨時間較長。中南部 平地大致是晴到多雲天氣，山區附近也會有偏多的雲量及短暫雨。氣溫則有稍微降低的機會，不過北部地區才有比較明顯降溫的感受，預估在未來這幾天逐日都會稍降1至2度左右，週日在北部濕冷的感受就會比較明顯，中南部仍為日夜溫差大的型態。

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週日晚間起寒流就會逐漸南下，由於冷空氣南下時間剛好在晚間且速度快，預估下週一小年夜晨間的氣溫就會相當寒冷，北部、東北部普遍都在10度左右，配合陰雨天氣，白天高溫也僅有12度、濕冷的感受會非常明顯。

小年夜晚間至下週二除夕（28日）水氣就會減少，冷空氣仍持續偏強，因此會轉為乾冷型態，須留意夜間的輻射冷卻降溫，預估台南以北、東北部地區都有10度以下的極端低溫發生機會，高屏地區、花東低溫也僅有12度左右，郊區或近山區也可能會出現更低溫的數字。幸好轉乾冷以後低溫時間會比較侷限在早晚時段，預估下週二白天會回溫一些，雖然北部高溫仍然僅有14至15度，但至少在戶外有陽光時感受會比較溫暖。

下週三初一（29日）至下週五初三（31日）皆維持類似的偏乾穩定環境，冷空氣則會逐漸減弱，然雲量偏少，夜間仍有明顯的輻射冷卻降溫，故早晚依然寒冷，白天會舒適許多，日夜溫差相當大。到了下週六初四（2月1日）至下週日初五（2月2日）準備收假期間，預報會有鋒面系統通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部可能會有較大的天氣變化、再度轉陰雨型態。

天氣風險提及，由於預報時間還有點久遠，確切的影響時間、程度，或是其他地區會不會也受影響仍有較大的不確定性，另外也要提醒這波東北季風也有機會帶來冷空氣南下，降溫幅度如何也需要在未來幾天追蹤觀察才能確定，請大家連假期間還是要持續留意最新的天氣預報資訊。

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