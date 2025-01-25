為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9天春節假期開始中市除夕至初四路邊停車免費 計程車加收50元

    台中市自除夕至初四路邊停車免費（記者蘇金鳳攝）

    台中市自除夕至初四路邊停車免費（記者蘇金鳳攝）

    2025/01/25 08:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今起就是農曆春節9天連假，台中市交通局表示，搭台中市計程車即日起至2月2日（大年初五）止，計程車啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月3日0時起恢復原收費方式，並且自1月28日（除夕）至2月1日（初四）5天，路邊停車格免費。

    此外，公車在1月28日班次減半行駛，末班車維持原核定時間，1月27日（小年夜）、1月29日（初一）至2月2日（初五）發車班次得視營運需求辦理。

    交通局表示，1月24日起至2月2日（大年初五）止，計程車啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月3日0時起恢復原收費費率，因為春節跳表時從一般費率按至「春節費率」，所以50元是在含在「春節費率」中，不是另外再加50元，請消費者注意，會印製中、英、日三國語言收費說明，給每一位駕駛在車內明顯處張貼，希望乘客了解也感謝計程車駕駛春節仍照常服務。

    由於農曆春節各行各業多半休假，台中市的路邊停車也從除夕至大年初四停止收費五天，所以市民這幾天就可放心把車子停在路邊停車格。

    交通局並表示，公車駕駛也需要休息，因此除夕當天班次減半，末班車維持原核定時間，小年夜、大年初一至初五則視營運情形發車。

    另配合民眾需求機動調配加密行經鐵、公路場站、機場、名勝古蹟及風景遊憩區各線公車班次以疏運旅客。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播