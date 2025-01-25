9天春節假期開始中市除夕至初四路邊停車免費 計程車加收50元

台中市自除夕至初四路邊停車免費（記者蘇金鳳攝）

2025/01/25 08:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今起就是農曆春節9天連假，台中市交通局表示，搭台中市計程車即日起至2月2日（大年初五）止，計程車啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月3日0時起恢復原收費方式，並且自1月28日（除夕）至2月1日（初四）5天，路邊停車格免費。

此外，公車在1月28日班次減半行駛，末班車維持原核定時間，1月27日（小年夜）、1月29日（初一）至2月2日（初五）發車班次得視營運需求辦理。

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交通局表示，1月24日起至2月2日（大年初五）止，計程車啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月3日0時起恢復原收費費率，因為春節跳表時從一般費率按至「春節費率」，所以50元是在含在「春節費率」中，不是另外再加50元，請消費者注意，會印製中、英、日三國語言收費說明，給每一位駕駛在車內明顯處張貼，希望乘客了解也感謝計程車駕駛春節仍照常服務。

由於農曆春節各行各業多半休假，台中市的路邊停車也從除夕至大年初四停止收費五天，所以市民這幾天就可放心把車子停在路邊停車格。

交通局並表示，公車駕駛也需要休息，因此除夕當天班次減半，末班車維持原核定時間，小年夜、大年初一至初五則視營運情形發車。

另配合民眾需求機動調配加密行經鐵、公路場站、機場、名勝古蹟及風景遊憩區各線公車班次以疏運旅客。

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