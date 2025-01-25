今晨下探10度明晚寒流來襲 小年夜~初一各地非常寒冷

氣象署指出，預估下週一（小年夜）至下週三（大年初一）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，且下週一仍有些水氣影響，上半天北部、宜蘭地區及中南部山區仍有局部短暫雨，下週二、三才明顯轉乾。（資料照）

2025/01/25 08:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（25日）受東北季風影響，夜晚清晨各地低溫普遍是14至18度，白天高溫在北部及東半部地區約20至23度，中南部25至26度，澎湖整天17到19度，金門14到20度，馬祖12到15度。今日天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為10.0度，連江縣南竿鄉也有12.2度。週日晚間起寒流南下，各地氣溫下降。預估下週一（小年夜）至下週三（大年初一）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，且下週一仍有些水氣影響，上半天北部、宜蘭地區及中南部山區仍有局部短暫雨，下週二、三才明顯轉乾。

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沿海天氣方面，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意交通安全；東北季風影響，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。此外，今晚起基隆北海岸、東半部沿海地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象署提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲，週日晚間起寒流南下，各地氣溫下降。

下週一（小年夜）至下週三（大年初一）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下週三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下週一仍有些水氣影響，上半天北部、宜蘭地區及中南部山區仍有局部短暫雨，下半天起轉為多雲，花東地區仍有零星降雨；下週二、三環境明顯轉乾，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

下週四（初二）、下週五（初三）輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週六（大年初四）鋒面通過，天氣轉不穩定，下下週日（大年初五）大陸冷氣團影響，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下下週一（大年初六）大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；當天氣回暖或鋒面接近時，西半部地區及離島須注意局部低雲或霧影響能見度；後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 20 15 ~ 23 17 ~ 23 16 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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