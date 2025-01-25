01/25 各報重點新聞一覽

美國總統川普在重返白宮後首次專訪中表示，他有信心與中國國家主席習近平透過談判達成協議，阻止中國入侵台灣，其中關鍵在於關稅。（法新社檔案照）

2025/01/25 07:54

自由時報

川普：有信心阻中國入侵台灣 強調關稅將是達成協議關鍵

美國總統川普在重返白宮後首次專訪中表示，他有信心與中國國家主席習近平透過談判達成協議，阻止中國入侵台灣，其中關鍵在於關稅，「我們有他們想要的東西，我們有一桶金（a pot of gold）」。

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刪完總預算 跑到廈門見宋濤 綠委批陳玉珍 去跟中國要飯

國民黨立委陳玉珍提案大砍公視預算，引發影視圈反彈，又對文化界開嗆「丟掉那隻要飯的碗」，引發民眾怒火。在立院廿一日三讀通過今年度中央政府總預算後，她廿三日隨即赴中國廈門與國台辦主任宋濤共迎新春。民進黨立委痛批，陳玉珍砍完政府預算後，去向中國要飯，陳則回應，兩岸本就該有更多往來，增加溝通並促進和平。

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立院趕年前送出加嚴版選罷法 政院火速提覆議 卓揆批在野：赤裸裸政治算計

立法院去年底修正通過加嚴版「選罷法」，議事處昨趕在下班前將法案送到行政院，政院緊急召開臨時院會通過覆議案，旋即送交總統核可，預計將在法定期間、即二月二日前移請立法院覆議。行政院長卓榮泰昨怒批，匆匆將法案送進政院，絕對是居心不良、罔顧道義，這是立院在野黨團對行政院赤裸裸政治算計、公開霸凌。

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聯合報

川普：有信心藉由談判與北京達成協議 防止台灣遭入侵

福斯新聞廿三日播出美國總統川普專訪，他在受訪時表示，有信心藉由談判與北京達成協議，以防止台灣遭中國大陸入侵。

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無視監院糾正再增1醫學中心…全台達23家 衛福部：研擬取消上限

衛福部昨天公布中、南、東及高屏區醫院評鑑結果，高屏區的義大醫院升格為醫學中心，全台醫學中心總計達廿三家，三月起，義大部分負擔將調高收費，門診四二○元、急診七五○元。衛福部去年未依規定，增設台北區兩家醫學中心，遭監察院糾正，昨再次破例增設；衛福部回應，義大醫院已經達醫學中心標準，未來擬取消醫學中心名額上限，最快一一六年適用評鑑新制。

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中國時報

暫時處分未裁准 憲訴法正式生效

備受矚目的《憲法訴訟法》部分條文修正案，去年底朝野立委修法引發國會議場攻防，行政院覆議失敗後，總統23日公布，但綠委在法律公布前後分別聲請釋憲及暫時處分案，意圖要打一場憲法訴訟大戰，惟憲法法庭24日並未裁准暫時處分，《憲訴法》新制今（25）日零時正式生效，依新制總統必須在2個月內補足提名出缺的7名大法官。

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日銀升息1碼 匯率擬緩步走升

日本銀行（央行）24日宣布把基準利率調升1碼，從目前的0.25％上調至0.5％，寫下2007年以來最大單次升幅，利率則創17年來新高，這是日本央行在不到1年裡第3次升息。財經專家指出，展望今年日本央行貨幣政策走向，預測朝「利率緩步升息、匯率緩步走升」方向邁進。

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藍白聯手大砍中央政府總預算後，國民黨籍立委陳玉珍23日隨即前往中國廈門，與中國國台辦主任宋濤共迎新春。 （圖：取自國台辦旗下中國台灣網）

立法院去年底修正通過加嚴版「選罷法」，議事處昨趕在下班前將法案送到行政院，行政院長卓榮泰昨怒批，這是立院在野黨團對行政院赤裸裸政治算計。 （圖：行政院提供）

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