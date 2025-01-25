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    春節年假首日！早晨南下注意濃霧 各地白天氣溫20度以上

    早晨中南部地區有濃霧，高速公路用路人務必特別注意。示意圖。（資料照，記者陳志曲攝）

    早晨中南部地區有濃霧，高速公路用路人務必特別注意。示意圖。（資料照，記者陳志曲攝）

    2025/01/25 08:04

    〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節連假今天迎來首日，民眾早起返鄉過年，中央氣象署指出，今日受到東北季風影響，但各地白天氣溫仍可達到20度以上，新竹以南多雲到晴、天氣穩定，但迎風面的桃園以北、東半部地區會有飄雨情況，且早晨中南部地區有濃霧，高速公路用路人務必特別注意。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，台灣今日受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區有局部飄雨情況，新竹以南其他地區為多雲到晴的穩定天氣；氣溫方面，今日北台灣早晚感受偏涼，但白天氣溫仍可達到21至23度，中南部白天氣溫25至26度，但日夜溫差較大。

    劉沛滕提醒，今晨7時氣象署發布濃霧特報，今晨至上午期間，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東已出現能見度不足200公尺的現象，高速公路用路人務必特別注意能見度偏低情況。

    此外，劉沛滕提醒，近期天氣變化主要發生在在明天（週日）晚上寒流開始影響後，北台灣降雨區域擴大、降雨較明顯，且各地氣溫逐漸下降，明日降溫初期，北台灣低溫仍維持在12至14度，但除夕夜至初一清晨期間，北台灣最低溫僅8度左右。

    劉沛滕也指出，台灣周邊預計從初一白天起逐漸轉乾，天氣型態轉趨乾冷，南部地區低溫下降為9至11度，且初一雖迎風面地區仍有降雨，但白天起會逐漸趨緩。

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