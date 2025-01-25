逆向操作就對了！春節連假到鹿港不塞車、免停車費的玩法大曝光

玻璃廟入夜後點燈亮起來，更是拍網美照必拍的景點。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/01/25 08:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕想要春節連假到鹿港玩卻不會塞車？全國超人氣的台灣玻璃館，座落在鹿港彰濱產業園區裡，全年無休，不只免門票，還免收停車費，而全國唯一的玻璃廟晚間還會點燈亮起來。鹿港在地人就說，不想塞車的民眾，可以先到彰濱的觀光工廠玩，再到市區廟宇拜拜、吃美食，就可玩得盡興！

台灣玻璃館表示，許多遊客到訪就是鎖定同時參觀玻璃館與玻璃廟，由於玻璃廟入夜點燈的華美璀璨，更是打卡網美照必拍景點，而玻璃館最有特色的黃金隧道，就是用玻璃打造奇幻迷宮。如果要一次解鎖2大必訪的參觀點，建議就是白天先到玻璃館與鄰近觀光工廠玩，傍晚欣賞玻璃廟點燈，最後再轉入市區拜拜，也就是把大多數遊客鹿港行程「逆著走」，就可以省下時間，多玩幾個地方。

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台灣玻璃館表示，該館全年無休，春節連假期間每天從早上8點開放到下午6點，除夕營業到下午5點，玻璃廟在除夕當天不關門迎大年初一，點燈時間為晚上6點到9點。

而台灣玻璃館周邊的觀光工廠有緞帶王、卷木森活館與白蘭氏健康博物館，緞帶王在春節期間只休除夕，其餘營業時間為9點半到下午6點，卷木森活館只休除夕，其餘營業時間為上午9點到下午5點，白蘭氏健康博物館則是1月28日到30日休館，1月31日大年初三開館營業，營業時間為上午9點到下午5點。

而鹿港超人氣的「新口味」蛋黃酥，在頂番婆總店與中山路店面，除夕到大年初三都有營業。店家表示，頂番婆總店為官網與現場同步販售，官網訂單還沒滿單的話，現場才有提供販售服務。而中山路店面春節期間，單日提供1000顆販售。

台灣玻璃館必玩的黃金隧道，透過玻璃科技與工藝，讓人感嘆玻璃的奇幻世界。（資料照，記者劉曉欣攝）

全國唯一的玻璃廟，在光影照耀下千變萬化。（玻璃廟提供）

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