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    備戰！鹿港老街周邊一躍全國景點王 春節期間遊客垃圾這樣收

    鹿港小鎮每年春節都吸引大批人潮走春，清潔隊都放置2個垃圾桶，分別是一般垃圾與資源回收，只要一滿就清運。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港小鎮每年春節都吸引大批人潮走春，清潔隊都放置2個垃圾桶，分別是一般垃圾與資源回收，只要一滿就清運。（鹿港鎮公所提供）

    2025/01/25 07:53

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕垃圾大作戰！彰化縣從去年7月1日起實施垃圾分類新制，提高退運門檻，加上鹿港老街周邊一躍成為全國景點王，面對今年有9天的春節連假，鹿港鎮公所也全力備戰，將在老街、中山路段設置8處的遊客垃圾清運點，每處將放置一般垃圾桶與資源回收桶，加派人員進行巡邏清掃，只要垃圾一滿就當場清走，確保垃圾不落地。

    鹿港鎮公所表示，鹿港每年春節都吸引大批人潮走春，遊客必到的中山路，在春節期間更是擴大封街管制路段，從海浴路一直到民權路段都禁止車輛進出，再加上鹿港老街，形成一個完整區域的徒步商圈。

    鹿港鎮清潔隊指出，今年將設置8處的遊客垃圾清運點，分別為薛府王爺、新祖宮牌樓下、城隍廟前、葉宣哲診所前、公會堂、介壽路與親民路口、 台灣電力公司前與王健龍診所前，都會放置2個大垃圾桶，一個收一般垃圾，一個是資源回收，只要垃圾一滿，就由巡邏清潔人員隨時清走。

    鹿港清潔隊強調，鹿港觀光區的遊客垃圾，大多以食物飲料居多，但因為春節期間的人山人海，如果清運點再放置廚餘桶，勢必要有人員在現場全時段「盯場」，也就是協助民眾進行分類，考量人力問題，目前只先放置一般垃圾桶與資源回收桶，清運回到隊部後，再由人員進行二次分類。

    不過，鹿港清潔隊也坦言，遊客垃圾最可怕的就是沒喝完的手搖杯，或是沒吃完的食物，遊客很可能都是隨手丟到鎮公所提供的垃圾桶，事後的二次分類都非常耗費人力與時間，不排除明年研議設置廚餘桶，讓遊客把吃不完的食物飲料直接倒入，省去後端二次分類的人事成本。

    鹿港小鎮每年春節都吸引大批人潮走春，清潔隊都放置2個垃圾桶，分別是一般垃圾與資源回收，只要一滿就清運。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港小鎮每年春節都吸引大批人潮走春，清潔隊都放置2個垃圾桶，分別是一般垃圾與資源回收，只要一滿就清運。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港小鎮每年春節都吸引大批人潮走春，清潔隊都放置2個垃圾桶，分別是一般垃圾與資源回收，只要一滿就清運。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港小鎮每年春節都吸引大批人潮走春，清潔隊都放置2個垃圾桶，分別是一般垃圾與資源回收，只要一滿就清運。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港天后宮每年春節連假都是人山人海，湧入百萬人來拜拜。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮每年春節連假都是人山人海，湧入百萬人來拜拜。（記者劉曉欣攝）

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