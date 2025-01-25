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    敲碗續辦！彰化第一檔年貨大街剛落幕 和美鎮長放話「明年辦更大」！

    彰化縣和美鎮首度開辦年貨大街，吸引人潮前往逛街。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮首度開辦年貨大街，吸引人潮前往逛街。（和美鎮公所提供）

    2025/01/25 07:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕春節連續假期來了，彰化縣第一檔年貨大街在和美鎮開賣7天後，宣布圓滿落幕。鎮長林庚壬表示，年貨大街就是越靠近春節就年味越濃，因此，明年不只要再辦，還要「辦更大場」，時間也將更靠近春節，不惜與彰化市的年貨大街進行PK！

    林庚壬說，今年是和美鎮第一次辦年貨大街，因為7天攤位全免，一推出就創造話題，但開辦之後才發現，既然叫年貨大街就是來採買春節的應景東西，而不是一般活動的市集，太早起跑的話，民眾都還在忙著年終大掃除，忙著完成手上的工作，讓年貨大街少了一點點的年味。

    因此，林庚壬強調，明年還是會辦年貨大街，開辦本來就是方便民眾採買，也刺激在地的經濟，把和美人的消費力通通都留在和美。不過，如果舉辦時間延後，也就是越靠近春節才辦年貨大街，但將勢必與彰化市的年貨大街進行PK大賽，也能在共創話題下，帶動更多人來逛來買，讓在地經濟更加活絡。

    林庚壬說，一年一度的年貨大街確定續辦以外，為了讓和美鎮道東書院更有活力，除了持續在道東書院辦理活動，目標是朝著每月至少1次的目標前進。畢竟，和美鎮的人口在彰化縣排名第3，僅次彰化市、員林市，應該提供更多元化的活動與文化展演，讓民眾有感，也同步提高和美鎮的能見度，不必出門自我介紹是「和美人」，還會被誤會來自屏東縣的美和村。

    彰化縣和美鎮首度開辦年貨大街，吸引人潮前往逛街。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮首度開辦年貨大街，吸引人潮前往逛街。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮首次舉辦年貨大街，採購滿額就算摸彩券，由和美鎮長林庚壬把65吋電視頒給獲獎著。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮首次舉辦年貨大街，採購滿額就算摸彩券，由和美鎮長林庚壬把65吋電視頒給獲獎著。（和美鎮公所提供）

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