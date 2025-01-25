為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化縣「7星級公所」廣場點燈超美 Q版牛仔喝鮮奶帥氣「蛇」進來

    彰化縣福興鄉蛇年主題燈是超可愛的Q版牛仔蛇，手上拿著福興鮮奶。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉蛇年主題燈是超可愛的Q版牛仔蛇，手上拿著福興鮮奶。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/25 00:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉公所原地重建，白色建物成為彰化市往來鹿港鎮要道彰鹿路視覺焦點。鄉公所打造春節點燈，Q版蛇戴上帽子，蛇尾勾住「福興鮮奶」，吸引許多人路過停下來拍照打卡。

    福興鄉長蔣煙燈說，全新鄉公所位於通往鹿港鎮的要道上，重蓋有寬廣廣場，用燈飾營造夜景，讓往來人車坐在車內就輕鬆賞燈，於是運用蛇年元素，把生肖花燈卡通化，許多人遠遠地看，還把Q版蛇當成是帥氣的牛仔，靠近一看才知道原來是蛇。

    蔣煙燈說，福興鄉有福寶酪農專區，更是全國鮮乳重要產地，Q版牛仔蛇當然要配上「福興鮮奶」，希望更多國人都能支持國產鮮奶，在地鄉親也用行動來喝國產鮮奶，讓酪農產業可以繼續發展下去。

    不過，許多人說，福興鄉公所的燈飾與花燈白天看起來非常平凡，幾乎不會多看一眼，但夜幕低垂，主燈與燈飾亮起來，配上鄉公所白色建物，浪漫滿屋，路過都會雙眼為之一亮，閃閃夜燈令人驚喜又溫暖。

    福興鄉公所廣場營造春節花燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

    福興鄉公所廣場營造春節花燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉蛇年主題燈是超可愛的Q版牛仔蛇，手上拿著福興鮮奶。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉蛇年主題燈是超可愛的Q版牛仔蛇，手上拿著福興鮮奶。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉利用廣場來營造春節花燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉利用廣場來營造春節花燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播