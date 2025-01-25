彰化縣「7星級公所」廣場點燈超美 Q版牛仔喝鮮奶帥氣「蛇」進來

彰化縣福興鄉蛇年主題燈是超可愛的Q版牛仔蛇，手上拿著福興鮮奶。（記者劉曉欣攝）

2025/01/25 00:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉公所原地重建，白色建物成為彰化市往來鹿港鎮要道彰鹿路視覺焦點。鄉公所打造春節點燈，Q版蛇戴上帽子，蛇尾勾住「福興鮮奶」，吸引許多人路過停下來拍照打卡。

福興鄉長蔣煙燈說，全新鄉公所位於通往鹿港鎮的要道上，重蓋有寬廣廣場，用燈飾營造夜景，讓往來人車坐在車內就輕鬆賞燈，於是運用蛇年元素，把生肖花燈卡通化，許多人遠遠地看，還把Q版蛇當成是帥氣的牛仔，靠近一看才知道原來是蛇。

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蔣煙燈說，福興鄉有福寶酪農專區，更是全國鮮乳重要產地，Q版牛仔蛇當然要配上「福興鮮奶」，希望更多國人都能支持國產鮮奶，在地鄉親也用行動來喝國產鮮奶，讓酪農產業可以繼續發展下去。

不過，許多人說，福興鄉公所的燈飾與花燈白天看起來非常平凡，幾乎不會多看一眼，但夜幕低垂，主燈與燈飾亮起來，配上鄉公所白色建物，浪漫滿屋，路過都會雙眼為之一亮，閃閃夜燈令人驚喜又溫暖。

福興鄉公所廣場營造春節花燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉蛇年主題燈是超可愛的Q版牛仔蛇，手上拿著福興鮮奶。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉利用廣場來營造春節花燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

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