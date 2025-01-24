女籃選手轉型 曾郁芳成「特等獎」製茶師

女籃選手轉型，成「特等獎」製茶師。（記者蔡政珉攝）

2025/01/24 23:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉青農曾郁芳原為HBL女籃勁旅苗栗高商球員，升上大學持續征戰UBA，大學時期也愛喝手搖飲，直到當時東方美人茶名氣傳開，才逐漸深入接觸茶產業，並接手父親的茶園，從在球場四處征戰，如今轉變為細心於茶園採摘、製茶，在茶園與層層製茶工序中製作出優質東方美人茶。自2022年起，首度贏得台灣東方美人茶製茶技術競賽後，開始「嶄露頭角」；如今成為國內東方美人茶評鑑的「常勝軍」，成為國內知名的製茶師。

「當時因愛喝手搖飲，不過打工費有限荷包無法負荷太多」曾郁芳笑說，從小會聽從父親指示到茶園幫忙，不過對東方美人茶產業認識不深。等她至台北市就讀大學後，常購買手搖飲，為節省開支，她心想不如回家拿茶葉自己泡，也開啟她踏入茶產業契機。

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曾郁芳大學畢業後，因擁有籃球專長，擔任過八年教練。直到她見到父親年紀漸長，卻一人照顧茶園，太過勞累，因此回家幫忙，也自2018年開始由父親手中接下茶園。接手後，為表示投入的決心，讓父親當「房東」，自己當「房客」，每年上繳「租金」，父親也不插手茶園事務，她也大膽嘗試。

曾郁芳回想以往協助與親眼見到父親種茶的辛苦，決心改變。「剛開始什麼方法都嘗試，不適合就不採用」她舉例，她曾經為了解決茶園蟲害，利用苦楝油驅趕病蟲，雖然成功解決蟲害，但之後採收與製作的茶葉風味卻大不如前，也讓她學到寶貴的驗。

曾郁芳也觀察到老一輩日光萎凋東方美人茶時，主要憑經驗將茶葉放置於茄笠上，她反思後，認為經驗傳承固然重要，但可做為改變出發點。曾郁芳開始從秤重等比較，花費一段時間找出較適合萎凋數量，持續精進製茶技術。

她投入茶園管理，例如觀察日照、雨量、澆灌等，且因應氣候變遷，每年天候條件不同，將已經傳承四代的14甲茶園，管理得井然有序，也成為東方美人茶評鑑的常勝軍。

女籃選手轉型，成「特等獎」製茶師。（記者蔡政珉攝）

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