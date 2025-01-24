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    為何辦「獸神」大遊行？屏東玉皇宮：護佑地方、散播歡樂

    獸神大遊行很容易吸引大家的目光，但也令人質疑神力。（記者葉永騫攝）

    獸神大遊行很容易吸引大家的目光，但也令人質疑神力。（記者葉永騫攝）

    2025/01/24 23:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東玉皇宮新年都會舉辦神明遶境、獸神大遊行，其中滅絕的恐龍、昆蟲都來參加，讓人質疑獸神、恐龍也能保佑人類嗎?玉皇宮副主委林端清表示，萬物皆有靈，恐龍雖已滅絕，但靈性仍存在，佛陀在成佛前也曾經是動物、昆蟲，藉由獸神遶境來教化人心，表達尊重每一個生命，並強調眾生皆有佛性，鼓勵大家做好事、多行善。

    10年打造123尊獸神

    屏東玉皇宮是罕見祭祀儒道釋三教的廟宇，光是神明就有672尊，從三皇五帝到孔子、五聖、佛祖等都列入其中，不但神像多，而且花了近10年的時間，打造123尊各種動物、昆蟲造型，涵蓋四生獸靈，從恐龍、老虎、企鵝、蛇到螳螂等各種動物及昆蟲等，每年舉辦遶境活動時，獸神們也都陪同神明遶境，被戲稱是動物大遊行，但往往引起民眾質疑獸神遶境是好看、好玩，還是有其他的作用?

    林端清說明，佛陀在成佛之前世，都曾經為大象、鹿、猴、昆蟲等，而佛家有所謂四生六道，所謂「四生」包括卵生、濕生、化生、胎生等，濕生就是從濕潤處由濕氣生出，如蟋蟀、飛蛾、蚊蟲等，化生則包含地獄眾生等，強調的即使是很渺小的生物，但也是獨一無二的性靈，獸神和神明一樣都能護佑眾生，而參與遶境遊行因為其外型特殊，總是吸引大家的目光和好奇心，趁著這個機會教化眾生平等、尊重每一個生物的觀念，增加遶境的歡樂的氣氛，所以每年的獸神大遊行不止是護佑地方平安，更是散播歡樂的象徵，這樣的遶境更有意義。

    今年是蛇年，遶境由蛇神帶領。（記者葉永騫攝）

    今年是蛇年，遶境由蛇神帶領。（記者葉永騫攝）

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