陳其邁明起發小紅包 5天22處廟宇行程一次看

陳其邁公布農曆年節22處廟宇分送蛇年小紅包行程，圖為他今天在大寮分送紅包場景。（記者王榮祥攝）

2025/01/24 23:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕春節連假1月25日開跑。高雄市長陳其邁公布5天22處廟宇分送紅包行程，歡迎大家出門走春、來這些廟宇領取紅包，祈福好運全都蛇進來。

行程如下：

1月25日星期六，9:00湖內慈濟宮、湖內區信義路255號，10:20路竹天后宮、路竹區聖母街60-１號，11:00岡山壽天宮、岡山區公園路40號，11:45橋頭九甲圍義山宮、橋頭區甲新路82號，14:50鼓山代天宮、鼓山區鼓波街27號。

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1月26日星期日10:00大樹九曲堂北極殿、九曲里九曲路270-1號，10:50大社青雲宮、神農里中華路127號，11:35燕巢威靈寺、西燕里中民路548號。

1月27日星期一（小年夜）14:30鳳山五甲龍成宮、五甲二路730巷6號，15:15鳳山開漳聖王廟、鎮西里忠義街132號，16:00鳥松琅環宮、夢裡里夢裡路29之1號，16:40仁武福清宮、仁武里文化巷76號。

1月29日星期三（年初一） 14:00旗山鯤洲宮、上洲里中洲路84號，14:40旗山天后宮、湄洲里永福街23巷16號，15:20內門紫竹寺、觀亭里中正路115巷18號

，16:00內門南海紫竹寺、內豐里內埔82號，17:00美濃天后宮、瀰濃里永安路269巷1號。

1月30日星期四（年初二）11:20三民大港保安宮、十全一路52號（陪同賴清德總統），14:30前鎮鎮南宮、鎮北里鎮旺街1號，15:20小港福德祠、小港路142巷2弄5號，16:20旗津中洲廣濟宮、旗津二路255號，17:00旗津天后宮、廟前路93號。

陳其邁公布過年期間小紅包發送行程。（高雄市政府提供）

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