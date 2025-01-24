高雄輕軌吞「大補丸」！累積運量挑戰5000萬人次

高市捷運局長吳嘉昌視察輕軌整備情況。（捷運局提供）

2025/01/24 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕已成全台焦點的吉伊卡哇與高雄冬日遊樂園1月25日登場，預料將成高雄輕軌運量「大補丸」!高市捷運局統計至去年底，營運10年總運量已達4千1百餘萬人次，樂觀預期今年總累積運量可望破5千萬人次。

高市捷運局長吳嘉昌春節前夕視察輕軌營運狀況，並宣告春節疏運計畫啟動，連假期間尖峰時刻約10分鐘一班車（原本15分鐘），亦將視人潮機動加開加班車或區間車（籬仔內到哈瑪星），班距最密可達8分鐘一班車。

請繼續往下閱讀...

受託操作輕軌的高雄捷運公司統計，2024是輕軌成圓第一年，「圓」年總運量達1千2百50餘萬人次，日均運量約3萬4千餘人次，較2023成長約64%，營運10年累積運量4千1百10餘萬人次。

吳嘉昌表示，2025年高雄輕軌迎來營運第11年，第一個月就碰到吉伊卡哇、冬日遊樂園等大補丸，預期可謂輕軌挹注龐大運量，他看好這條台灣首創的輕軌系統，今年累積總運量可突破5千萬人次大關。

吳嘉昌提醒民眾，因應春節暨燈會大量旅運需求，春節期間搭乘輕軌或捷運、可儘量使用多元支付刷乘，暢遊高雄。

冬日遊樂園跟吉伊卡哇可望為輕軌挹注龐大運量。（捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法