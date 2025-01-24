新北燈會搶先看！靈蛇主燈愛心拋媚眼 35米彩繪燈籠長廊超好拍

今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，打造12米巨型科技靈蛇主燈，結合創新網紗投影技術，呈現動態擺動的效果，提升觀賞的沉浸感。（新北市民政局提供）

2025/01/24 22:44

〔記者董冠怡／新北報導〕新北燈會「靈蛇獻瑞，一起PLAY」抓住春節連假的尾巴，2月1日到16日在新北大都會公園連嗨16天，民政局今天說，今年有10大主題燈區，燈組樣式及數量更勝以往，陸續完成試燈中，其中，主燈靈蛇萌趣可愛，眼睛還會轉換成愛心模式，吸引大小朋友排隊合影。

入口處首先映入眼簾的是暖色系的蛇身之門，步入會場後，迎接而來的10大主題燈區，包含12米巨型科技靈蛇主燈，結合創新網紗投影技術，呈現動態擺動的效果；「萌彩蛇趣」宛如童年回憶中，各式彎彎曲曲的軟糖灑落於地，氣氛甜滋滋；「蛇影迷宮」利用貨櫃搭建出迷宮般的環境，打造繽紛活潑色彩的互動遊戲世界。

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「白蛇幻象」在現代科技與傳統紮燈的碰撞下，交織出白天與夜晚截然不同的視覺盛宴；「日韓迎新」設有高人氣IP Line Friends Minini的4米高大型夾娃娃機造型裝置；「煥彩迎賓」為總長35米的彩繪燈廊，掛設上千顆具新北意象的手繪燈籠；另外還有（日辶）迌（tshit-thô）新北、大顯神威、一起Play、春滿江南燈區。

民政局指出，每日主燈展演秀時間為晚間6點至10點，每30分鐘有4分鐘演出，末場為晚間9點50分；欣賞各種花燈之餘，也可走逛市集，下午3點營業至晚上10點，近120個攤位包括日本道地特色小吃、台灣傳統美食、文創及特色胖卡；活動期間假日限定時段，將由親子劇團、見面會到國際級藝文表演精采演出，節目多元豐富。

總長35米的彩繪燈廊，掛設上千顆具新北意象的手繪燈籠。（新北市民政局提供）

萌彩蛇趣燈區如同童年回憶中各種彎彎曲曲的軟糖灑落在地上，充滿童趣的甜滋滋氛圍。（新北市民政局提供）

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