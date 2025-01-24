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    桃市客家局聯合7館舍推新春活動 樂天女孩2/2熱舞開場

    桃園市客家文化館將於大年初四、初五舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，精彩賀年表演，適合大小朋友一同感受客庄年節氛圍。（桃市府客家事務局提供）

    桃園市客家文化館將於大年初四、初五舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，精彩賀年表演，適合大小朋友一同感受客庄年節氛圍。（桃市府客家事務局提供）

    2025/01/24 21:15

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局聯合7大館舍推出新春活動，其中，2月1日、2日在客家文化館假日廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」，包括樂天女孩與音樂等賀年表演、新春市集、與滿額集章抽獎等活動，邀請民眾感受濃濃的春節氣氛，同時近距離體驗客家文化魅力。

    客家局指出，客家文化館2天新春活動，2月1日由舞獅鼓陣開場、2日為樂天女孩開場，並邀請入圍金曲獎的兩公婆樂團及歌手葉鈺渟等帶來音樂表演，現場設置新春市集，提供多樣特色商品與小吃，消費滿50元集1個章，集滿五個章，可參加扭蛋抽福袋，限量200個，此外，還有串連客文館園區的集章活動，集滿5個章就能兌換限量800份開運紅包袋，並可抽家電、年節禮盒等好禮。

    除了客家文化館主題活動，1月29日到2月2日，台灣客家茶文化館下午2點舉辦絹印手作體驗；1月31日至2月1日來桃園北區客家會館走春打卡，限額送發財金；1895乙未保台紀念公園2月1日下午2點舉辦客家纏花手作體驗；2月1日至2日，上午9點至下午5點到鍾肇政文學生活園區、永安海螺文化體驗園區按讚留言、打卡就送限量小禮，下午1點半在崙坪文化地景園區舉辦手作「草味糖葫蘆」、「彩繪燈籠」體驗，活動詳情可上客家局臉書粉專（https://www.facebook.com/tychakka）查詢。

    桃園市客家文化館將於大年初四、初五舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，新春市集提供多樣客庄特色商品與小吃，消費滿額還可扭蛋試手氣。（桃市府客家事務局提供）

    桃園市客家文化館將於大年初四、初五舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，新春市集提供多樣客庄特色商品與小吃，消費滿額還可扭蛋試手氣。（桃市府客家事務局提供）

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