台南楠西規模5.3地震屬「大埔餘震」 氣象署：春節要注意較大餘震

台南市楠西區晚間這起規模5.3的地震仍屬於大埔餘震之一。（取自國家災害防救科技中心）

2025/01/24 20:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕台南市楠西區今晚9點18分發生規模5.3的大型地震，台南、雲林和嘉義都有最大震度4級。中央氣象署提醒，這個地震仍屬於21日的大埔地震餘震，未來1週在春節連續假期期間，民眾仍要注意較大餘震可能發生。

氣象署地震測報中心科長何美儀晚間說明，今晚這起地震初判成因仍和大埔地震有關，屬於它的餘震之一，震後8秒氣象署就發布了國家級警報，之後再對雲林和高雄發了更新報。

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何美儀指出，這仍屬於大埔地震的餘震，目前主震加上餘震已累計90起地震，顯著有感地震則有25個，「未來一週在春節假期間，還是要注意大規模餘震的可能，畢竟主震（大埔地震）是個規模6以上的地震」。

何美儀說，這起地震應是菲律賓海板塊向西北擠壓造成，目前餘震統計有逐日降低的趨勢，密集度已經沒有那麼高了！

台南市楠西區晚間這起規模5.3的地震仍屬於大埔餘震之一。（取自國家災害防救科技中心）

台南市楠西區晚間規模5.3的地震仍屬於大埔餘震之一。（氣象署提供）

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