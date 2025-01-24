1圖秒讀 台南春遊哪些校園開放停車

9天春節連假，南市15所校園開放白天停車。（南市交通局提供）

2025/01/24 20:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節9天連假，開車出遊最怕塞車又沒地方停車，台南開放15所國高中小學校園臨時停車，共有786席汽車格位，不乏臨近南美館、國華街、新化老街、安平漁光島等春遊熱點。不過民眾停車千萬別停過夜，以免校門關閉後，車子進得去出不來！

春節連假（1月26日至2月2日）、國定假日、例假日都開放臨時停車點，中西區忠義國小（收費）、永福國小（收費）、協進國小（收費）、建興國中；東區博愛國小、大同國小、復興國小、崇明國中；北區文元國小、立人國小（收費）；南區大成國中；安平區億載國小漁光分校；永康區永仁高中（收費）；新化區新化國小、新化國中。

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5所國高中小學校2025春節連假僅部分日期開放停車點，中西區進學國小，1月25日至27日、2月1日至2月2日、上午9時至下午5時開放停車；中西區中山國中，1月25日至27日、1月30日至2月2日、上午8時至下午5時開放停車；

東區勝利國小1月25至26日、2月1日至2日、上午8時至下午5時開放停車。北區民德國中1月25日、2月1日下午1時至晚上7時開放停車

；1月26至27日、1月31日、2月2日上午8時至下午5時開放停車。永康區大灣高中1月26日至27日、2月2日上午8時至下午5時開放停車。

南市交通局表示，開放時間以各校現場公告為準，如遇學校辦活動，仍以學校活動為優先，不開放民眾停車，車主務必依開放區域及格位停車，避免停車時擋住其他車輛進出，同時注意每日開放時間，於學校公告關門時間前駛離，不讓愛車停過夜。

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