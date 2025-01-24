為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    1圖秒讀 台南春遊哪些校園開放停車

    9天春節連假，南市15所校園開放白天停車。（南市交通局提供）

    9天春節連假，南市15所校園開放白天停車。（南市交通局提供）

    2025/01/24 20:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節9天連假，開車出遊最怕塞車又沒地方停車，台南開放15所國高中小學校園臨時停車，共有786席汽車格位，不乏臨近南美館、國華街、新化老街、安平漁光島等春遊熱點。不過民眾停車千萬別停過夜，以免校門關閉後，車子進得去出不來！

    春節連假（1月26日至2月2日）、國定假日、例假日都開放臨時停車點，中西區忠義國小（收費）、永福國小（收費）、協進國小（收費）、建興國中；東區博愛國小、大同國小、復興國小、崇明國中；北區文元國小、立人國小（收費）；南區大成國中；安平區億載國小漁光分校；永康區永仁高中（收費）；新化區新化國小、新化國中。

    5所國高中小學校2025春節連假僅部分日期開放停車點，中西區進學國小，1月25日至27日、2月1日至2月2日、上午9時至下午5時開放停車；中西區中山國中，1月25日至27日、1月30日至2月2日、上午8時至下午5時開放停車；

    東區勝利國小1月25至26日、2月1日至2日、上午8時至下午5時開放停車。北區民德國中1月25日、2月1日下午1時至晚上7時開放停車

    ；1月26至27日、1月31日、2月2日上午8時至下午5時開放停車。永康區大灣高中1月26日至27日、2月2日上午8時至下午5時開放停車。

    南市交通局表示，開放時間以各校現場公告為準，如遇學校辦活動，仍以學校活動為優先，不開放民眾停車，車主務必依開放區域及格位停車，避免停車時擋住其他車輛進出，同時注意每日開放時間，於學校公告關門時間前駛離，不讓愛車停過夜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播