春節9天連假起跑！台中免費小黃公車、梨山幸福巴士都搭得到

春節9天連假起跑，台中免費小黃公車搭得到。（圖：市府提供）

2025/01/24 20:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年春節連假長達9天，台中市交通局為滿足偏鄉地區居民春節期間交通需求，兩大偏鄉公共運輸品牌免費「小黃公車」與「梨山幸福巴士」，春節期間照常服務，陪伴偏鄉居民好行過好年；另春節期間民眾規劃前往梨山觀光，也可預約幸福巴士，以付費包車遊玩梨山各大景點。

交通局長葉昭甫表示，小黃公車及梨山幸福巴士為偏鄉地區聯外的重要運輸工具，年節期間，除了當地民眾忙著採買年貨，很多出外打拚的遊子返鄉，代步的交通運具更顯重要，交通局為持續服務廣大的民眾，春節期間發車不間斷，並按照平日的班表上路。

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葉昭甫指出，台中市目前已有26條小黃公車路線，遍布山、海、屯22行政區，搭乘小黃公車全程免費，部份路段採隨招隨停模式營運；因小黃公車以計程車替代公車服務，每輛車僅有3至4席座位，建議於乘車前一日以電話預約便利業者調度。

至於台中市海拔最高的梨山幸福巴士，交通局說明，在地民眾要搭乘梨山幸福巴士，預約乘車可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP，或是撥打預約專線04-25981266，持電子票證刷卡不收費，同時提醒民眾，因山區道路容易受天氣狀況影響，民眾皆可透過梨山幸福巴士APP即時得知推播路線停駛訊息，詳細服務情形也可撥打專線04-25981266洽詢。

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