台中海洋館前道路銜接北堤路打通 春節彈性開放通行

「台中海洋館」開館倒數，館前道路銜接北堤路打通，春節彈性開放通行。（市府提供）

2025/01/24 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台首座由地方政府籌辦的「台中海洋館」今年將開館，為因應未來的車潮與人潮，並與梧棲觀光漁港分流，台中市建設局推動「館前道路整修與北堤路路口改建工程」，並已完成道路打通及路面整修，工程已於去年11月14日順利完工，並於12月20日完成交通號誌及標線設置，春節期間，館前道路將由漁港區域內彈性調度使用。

建設局長陳大田指出，清水區北堤路為串聯台中市濱海遊憩區觀光廊道的重要幹道，配合「台中海洋館」啟用後可能帶來的大量車潮，推動館前道路與北堤路的銜接規劃，工程由中央與地方多單位攜手合作，漁業署將館前15米道路移撥予交通部航港局，市府則由建設局負責整修路面並打通北堤路口，交通局則進一步設置交通號誌，預計通車後，將有效分散車流、紓解漁港內部交通壓力，並提升區域交通便利性。

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觀旅局長陳美秀表示，市府已向交通部觀光署爭取679台灣好行公車停靠，並與交通局協作規劃市區公車路線，在海洋館周邊設置特色公車候車亭，並協調客運業者延伸行駛動線至「台中海洋館」。此舉將有效串聯漁港、高美濕地等景點，未來大眾運輸路線將經由館前道路及北堤路路口通行，進一步提升台中港周邊的交通便利性。

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