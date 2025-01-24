為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中海洋館前道路銜接北堤路打通 春節彈性開放通行

    「台中海洋館」開館倒數，館前道路銜接北堤路打通，春節彈性開放通行。（市府提供）

    「台中海洋館」開館倒數，館前道路銜接北堤路打通，春節彈性開放通行。（市府提供）

    2025/01/24 20:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台首座由地方政府籌辦的「台中海洋館」今年將開館，為因應未來的車潮與人潮，並與梧棲觀光漁港分流，台中市建設局推動「館前道路整修與北堤路路口改建工程」，並已完成道路打通及路面整修，工程已於去年11月14日順利完工，並於12月20日完成交通號誌及標線設置，春節期間，館前道路將由漁港區域內彈性調度使用。

    建設局長陳大田指出，清水區北堤路為串聯台中市濱海遊憩區觀光廊道的重要幹道，配合「台中海洋館」啟用後可能帶來的大量車潮，推動館前道路與北堤路的銜接規劃，工程由中央與地方多單位攜手合作，漁業署將館前15米道路移撥予交通部航港局，市府則由建設局負責整修路面並打通北堤路口，交通局則進一步設置交通號誌，預計通車後，將有效分散車流、紓解漁港內部交通壓力，並提升區域交通便利性。

    觀旅局長陳美秀表示，市府已向交通部觀光署爭取679台灣好行公車停靠，並與交通局協作規劃市區公車路線，在海洋館周邊設置特色公車候車亭，並協調客運業者延伸行駛動線至「台中海洋館」。此舉將有效串聯漁港、高美濕地等景點，未來大眾運輸路線將經由館前道路及北堤路路口通行，進一步提升台中港周邊的交通便利性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播