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    週日晚上寒流+下雨急凍！下探6度最冷時間點曝

    未來低溫提醒。（氣象署提供）

    未來低溫提醒。（氣象署提供）

    2025/01/24 20:04

    〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期明天開始，中央氣象署預報，入冬以來第一波寒流週日（26日）晚間南下，各地氣溫開始狂掉，最冷的時刻是下週一和下週二，北部和宜蘭剩8度到10度，部分空曠和近山區的地方可能僅剩6度。

    氣象署預報員曾昭誠說，明後兩天天氣和今天類似，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也涼，白天都有約20度左右的溫度，不過週日白天基隆北海岸、東北部地區及北部山區有短暫雨，有局部較大雨勢發生機率。

    「週日晚間第一波寒流就會報到，各地氣溫開始很快下降」，曾昭誠說，週日晚上還有降雨，會持續下週一（27日），寒流加上降雨，感受會很寒冷。這波寒流會讓中部以北、東北部及東部易有10度以下低溫，部分空曠地區和近山區會再低個1到2度，持續到大年初一（29日）。

    曾昭誠說，下週二除夕當天（28日）起逐漸轉乾，感受上會好一點，但各地清晨會有輻射冷卻效應，清晨仍非常寒冷，直到大年初一（29日）白天起寒流才會逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，且日夜溫差大。

    大年初二、初三（30日、31日）會再逐漸回暖，白天溫度可以達20度以上，且各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

    氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來兩週北方冷空氣有持續南下趨勢，氣溫長時間偏低。降雨主要以迎風面北部及東半部地區為主，中南部山區也有局部短暫雨。未來第3至4週模式預報顯示仍有持續偏冷可能。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

    氣象署提醒寒流將報到。（氣象署提供）

    氣象署提醒寒流將報到。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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