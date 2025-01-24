中央大學投資台積電獲利破5成！周景揚校長月底榮退

2025/01/24 20:22

中央大學校長周景揚和他的新書《邁進——周景揚校長與中央大學》。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕教育部長鄭英耀日前出席國立大學卸新任交接典禮時，致詞爆料「中央大學台積電股票非常多。」肯定中大校長周景揚精準理財，對校務基金很有幫助，並喊話要台大等校多學學。對此，周景揚坦言，這是幾年前的決策投資，至今投資報酬率獲利超過50％。

國立中央大學校長周景揚將於1月31日卸下12年的校長職務，卸任前並榮獲國際電機電子工程師學會台北分會終身成就獎的肯定。

國立大學預算約4成來自政府預算，周景揚提及，「其實獲利率超過50%，很多學校是會委外，那我們是覺得委外的話也是成效有限，所以我們就自己做了一個決策委員會。」他認為大環境越見艱困，穩健、務實辦學才是王道，這方面「校務基金用得非常精準，該投資要投資，不該花的錢絕對不花。就是說要非常務實地來做事情，在做任何決策的時候是要好好想清楚，所以我們是說做對的事，再把事情做對。」

中央大學校長周景揚認為，這12年來像1場奇幻旅程，4300多個日子，校園一草一木都非常熟悉，充滿不捨。（記者李容萍攝）

周景揚即將榮退，由中大秘書室與人文藝術中心主任李瑞騰編印的新書《邁進——周景揚校長與中央大學》本月付梓，此書回顧周景揚任職3屆、12年實現治校理念的點點滴滴，以及推動校務的成長與突破。

周景揚表示，這12年來像1場奇幻旅程，4300多個日子，校園一草一木都非常熟悉，充滿不捨。這12年來他一本初心，堅持「做對的事，不做不對的事」，希望建構中大成為令人引以為傲的一流學府，讓中大的氛圍與格局逐漸脫胎換骨。

周景揚是運動健將，在校期間，每天幾乎都在會校園走兩圈，在就讀建中時期，參加北區中華棒球比賽，還擔任校隊投手，面對當時曾獲世界青少棒冠軍的勁敵─華興隊，儘管最終敗北，但表現沉著，面對強敵獨撐9局，毫無懼色。

未來從公務體系退休之後，人生將更海濶天空，時間、空間和心靈的自由度變多。周景揚也引用日本作家春上村樹的話，「人其實不是慢慢變老，是一瞬間變老的。」所以要常保持童心，常常運動、旅行和學習。未來也期許校務推動一棒接一棒，在新任校長蕭述三的領導下越來越卓越！

中央大學校長周景揚認為，這12年來像1場奇幻旅程，4300多個日子，校園一草一木都非常熟悉，充滿不捨。（記者李容萍攝）

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