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    台中過年倒垃圾看這裡 1/26加班沿街收運

    台中市環保局今年春節連假加強垃圾收運服務。（台中市環保局提供）

    台中市環保局今年春節連假加強垃圾收運服務。（台中市環保局提供）

    2025/01/24 19:43

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕年前大掃除，台中市環保局說，今年春節連假加強垃圾收運服務，1月26日週日原本是清潔隊固定休假，當天特別加班沿街收運垃圾（資源回收視各區清潔隊勤務調整），小年夜（27日）仍依照平日收運方式，除夕（28日）則改日間收運，收運時間約較平時提早4小時；初一停止收運，初二、初三定時定點收運，初四開始正常收運，初五因適逢隊員例假日，停止收運。

    環保局統計，昨（23）日清潔日垃圾量約比平日增加2成，廢棄家具及水肥抽運等數量均為平日2倍以上，預計明後兩天垃圾量會再增加，環保局清潔隊員1月26日加班收運垃圾。

    環保局長陳宏益說，呼籲民眾趁著年前與清潔隊夥伴們，共同整理清掃鄰里家園；另再請市民朋友響應環保愛物惜物、循環利用、能修就修、能用就用，年節與親友團聚惜食減量不浪費，乾乾淨淨過好年。

    環保局補充，市民掌握定時定點收運資訊，可上台中局環保局網站 查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態，如有垃圾清運相關問題，可電洽各轄區清潔隊

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