4萬盞燈籠串連綿延 西螺福興宮周邊成燈海

西螺福興宮舉辦迎春燈會啟燈典禮，近4萬盞燈籠輝映廟宇週邊，綿延近2公里，讓民眾直呼「美呆了」。（記者李文德攝）

2025/01/24 20:15

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮近年來都串聯濁水溪南北岸國中小及民眾共同彩繪燈籠，營造過年歡喜氣氛。今（24）日晚間廟方首度舉辦迎春燈會啟燈典禮，近4萬盞燈籠相互輝映，綿延近2公里。

西螺福興宮每逢春節期間都會舉辦燈會，慶祝過年，6年前廟方為讓民眾們共享喜慶之情，發起彩繪燈籠活動，邀請彰化、雲林等地，濁水溪南北兩岸國中小、民眾繪畫燈籠，如今已成為廟方傳統。

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今福興宮首度舉辦迎春燈會啟燈儀式，福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長廖秋萍、縣府民政處長蕭德恕等人出席，與民眾們見證上萬盞燈籠正式閃亮。

不少作品可以看見民眾們花費許多心思繪畫而成，有春節應景的吉祥圖案外，更有人將「金蛇」繪畫得栩栩如生。在燈光輝映下，延平老街、建興路、福興路等街道，綿延近1公里燈海，讓大家看得如癡如醉。

福興宮董事長楊文鐘指出，燈隆才會從半年前就開始籌備，邀請近80所國中小學生一同繪製而成，更有溫暖人情味更具年味，歡迎民眾走春期間到此一遊。

廟方表示，燈會即日起至3月2日，過年期間除夕，將有跨年音樂煙火，火把踩街、大年初一凌晨0點開廟門、搶頭香，初二太平媽契子女回娘家、初三下午賴清德總統將到廟發紅包，歡迎民眾們同樂。

西螺福興宮舉辦迎春燈會啟燈典禮，近4萬盞燈籠輝映廟宇週邊，綿延近2公里，讓民眾直呼「美呆了」。（記者李文德攝）

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