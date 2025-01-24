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    量少價揚 春節前台南文蛤產地價漲2成

    文蛤採收後立即篩選再冷藏保鮮後運送。（記者楊金城攝）

    文蛤採收後立即篩選再冷藏保鮮後運送。（記者楊金城攝）

    2025/01/24 19:00

    〔記者楊金城／台南報導〕台南文蛤、台南蚵最近產地價上漲，漁民說，部分原因是春節的市場需求，主因還是產量減少，使得價格上揚至少2成。七股產地加緊採收，應付年節市場需求。

    目前台南文蛤上品的池邊價1台斤20至25顆的100元，比去年春節價格漲了2、30元，剖好的蚵肉1台斤220至250元，比去年春節價格漲了約2成。市場價格再高些，不少消費者選擇直接到產地購買。

    養殖文蛤的七股區三股里長黃仙立今天（24日）指出，文蛤一年四季都有，視放養時間須養殖最少1年，台南文蛤養殖近些年的育成率都不高，其它縣市產地同樣有育成率的困擾，文蛤採收主要在中秋和春節市場需求，去年中秋後的文蛤價格就未降下來，一路緩漲到春節前又漲了至少20元，前所未見，原因就是量少價揚。

    七股的文蛤池最近加緊採收，專業採收團隊清晨就開始忙碌，不畏低溫，水面作業要有2台膠筏一前一後合力從池底撈捕文蛤，前者對池底噴水攪動文蛤，後者用網子捕撈，來回在文蛤池採收，再由吊車將文蛤吊上岸由自動篩選機篩選大小規格和人工裝袋，並立即冷藏保鮮後運送，分工合作，非常辛苦。

    春節前，台南蚵以七股潟湖、北門潟湖的牡蠣為主，冬季是產季，養蚵的七股龍山里里長王文財說，越南蚵去年受颱風重創，連進口蚵都很貴，七股蚵仔目前漲至1台斤220至250元，比去年春節價格漲了約2成。

    文蛤池捕撈文蛤後，再吊放岸上篩選機篩選規格大小。（記者楊金城攝）

    文蛤池捕撈文蛤後，再吊放岸上篩選機篩選規格大小。（記者楊金城攝）

    應付春節市場需求，台南七股文蛤採收團體水面作業。（記者楊金城攝）

    應付春節市場需求，台南七股文蛤採收團體水面作業。（記者楊金城攝）

    養殖文蛤的七股三股里長黃仙立展示台南文蛤肥美，可惜產量減少。（記者楊金城攝）

    養殖文蛤的七股三股里長黃仙立展示台南文蛤肥美，可惜產量減少。（記者楊金城攝）

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