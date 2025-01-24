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    家人過世遺產稅1600萬！ 網友崩潰求助：根本繳不出來

    有網友針對遺產稅問題在Dcard發文，引發網友熱烈討論。（資料照）

    有網友針對遺產稅問題在Dcard發文，引發網友熱烈討論。（資料照）

    2025/01/24 23:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕遺產稅是許多人可能面臨的問題，近日一名網友在大學生論壇Dcard發文，透露家人於去年過世，留下現金僅數百萬，其餘多為房子與土地，但遺產稅算下來高達1600多萬元，讓他直呼「根本繳不出來啊」。

    根據貼文， 原PO分享，自己月入6到7萬，年薪僅100多萬，完全無法負擔這筆巨額稅金。他在文章中詢問網友意見，「如果一直都繳不出遺產稅，最後遺產會充公嗎？」貼文一出，引發熱烈討論，不少網友紛紛提供解決方法。

    有專業地政士回應，建議原PO可以申請「分期繳納」或「展延繳納」，同時調閱地籍資料，確認不動產是否能以合理方式處置；有網友則提醒，「千萬不要用實物抵繳，會虧很多」，並建議先變賣部分資產以償還稅款，也有網友感嘆，「能被課到1600萬遺產稅，隨便賣一間房子應該就夠了」。

    其他網友則提出更具體的建議，例如，「可以先申請分期取得移轉財產同意書，再賣掉部分不動產還稅，這樣比較快」、「如果土地是農用，可以申請農地減免，會少繳很多」、「找專業的地政士或代書處理，避免踩雷」；也有人強調家庭事先規劃資產的重要性，認為，「提前分配資產、做好節稅規劃非常關鍵，否則遺產只會成為下一代的負擔」。

    根據財政部規定，遺產稅納稅人若繳納現金有困難，可依規定申請分18期繳納，每期期限不超過2個月，並需加徵分期利息。但若未如期繳納，不僅需加徵滯納金，甚至可能面臨遺產充公的風險。

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