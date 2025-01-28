為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農業部為酪農拚了！找林郁婷推廣國產優質牛奶

    2025/01/28 08:00
    農業部邀請奧運金牌拳擊選手林郁婷推廣國產牛奶。（農業部提供）

    農業部邀請奧運金牌拳擊選手林郁婷推廣國產牛奶。（農業部提供）

    〔記者楊媛婷／台北報導〕喜歡台灣奧運金牌拳擊手林郁婷的粉絲們又有眼福了！農業部邀請林郁婷為國產牛乳拍攝形象影片，將在文總We Are今（28日）晚的除夕特別節目正式首播，呈現林郁婷小時候身材瘦小，教練曾自強要她多喝牛奶補鈣，後來果然長高的溫馨故事，林郁婷更呼籲國人多喝國產牛奶一起補充營養。

    林郁婷（左）和教練曾自強（右）都支持在地生產有嚴格把關的國產牛奶。（農業部提供）

    林郁婷（左）和教練曾自強（右）都支持在地生產有嚴格把關的國產牛奶。（農業部提供）

    去年巴黎奧運，林郁婷為台灣奪得首面女子拳擊金牌。林郁婷賽後曾分享打拳需要力氣，身高更會讓選手在拳擊賽場上較具優勢。但過去自己身材瘦小，甚至因家境不寬裕，無法天天喝牛奶，教練曾自強自掏腰包買牛奶幫她補鈣，讓她順利長到175公分高，現在比教練還高。

    農業部先釋出拍片花絮，林郁婷背著小朋友的模樣又帥氣又可愛，讓人好羨慕這個小朋友。（農業部提供）

    農業部先釋出拍片花絮，林郁婷背著小朋友的模樣又帥氣又可愛，讓人好羨慕這個小朋友。（農業部提供）

    當年溫馨故事都呈現在這部影片中，林郁婷也透過親身經驗分享，牛奶對成長中的青少年可提供豐富的營養，國產牛乳更經嚴格把關，希望大家多選用國產牛乳。除推廣國產牛乳的好，影片中還看到林郁婷帶著小朋友一起打拳，還背起小朋友，讓人直呼超羨慕。

    林郁婷親切幫小朋友綁手繃帶。（農業部提供）

    林郁婷親切幫小朋友綁手繃帶。（農業部提供）

    農業部表示，近年持續推動酪農業升級轉型，除輔導酪農自動化省工設備、降低生產成本，也開發如乳牛3D影像體態量測系統等智慧化設施，引導產業朝向更精準的飼養模式，也於去年7月1日起將鮮乳標章改版為「臺灣鮮乳」字樣，希望讓民眾可更明確辨識國產在地鮮乳。

    林郁婷指出，因為有牛奶補充營養，才讓她順利長高，在拳擊場上更具優勢。（農業部提供）

    林郁婷指出，因為有牛奶補充營養，才讓她順利長高，在拳擊場上更具優勢。（農業部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播