農業部為酪農拚了！找林郁婷推廣國產優質牛奶

2025/01/28 08:00

農業部邀請奧運金牌拳擊選手林郁婷推廣國產牛奶。（農業部提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕喜歡台灣奧運金牌拳擊手林郁婷的粉絲們又有眼福了！農業部邀請林郁婷為國產牛乳拍攝形象影片，將在文總We Are今（28日）晚的除夕特別節目正式首播，呈現林郁婷小時候身材瘦小，教練曾自強要她多喝牛奶補鈣，後來果然長高的溫馨故事，林郁婷更呼籲國人多喝國產牛奶一起補充營養。

林郁婷（左）和教練曾自強（右）都支持在地生產有嚴格把關的國產牛奶。（農業部提供）

去年巴黎奧運，林郁婷為台灣奪得首面女子拳擊金牌。林郁婷賽後曾分享打拳需要力氣，身高更會讓選手在拳擊賽場上較具優勢。但過去自己身材瘦小，甚至因家境不寬裕，無法天天喝牛奶，教練曾自強自掏腰包買牛奶幫她補鈣，讓她順利長到175公分高，現在比教練還高。

農業部先釋出拍片花絮，林郁婷背著小朋友的模樣又帥氣又可愛，讓人好羨慕這個小朋友。（農業部提供）

當年溫馨故事都呈現在這部影片中，林郁婷也透過親身經驗分享，牛奶對成長中的青少年可提供豐富的營養，國產牛乳更經嚴格把關，希望大家多選用國產牛乳。除推廣國產牛乳的好，影片中還看到林郁婷帶著小朋友一起打拳，還背起小朋友，讓人直呼超羨慕。

林郁婷親切幫小朋友綁手繃帶。（農業部提供）

農業部表示，近年持續推動酪農業升級轉型，除輔導酪農自動化省工設備、降低生產成本，也開發如乳牛3D影像體態量測系統等智慧化設施，引導產業朝向更精準的飼養模式，也於去年7月1日起將鮮乳標章改版為「臺灣鮮乳」字樣，希望讓民眾可更明確辨識國產在地鮮乳。

林郁婷指出，因為有牛奶補充營養，才讓她順利長高，在拳擊場上更具優勢。（農業部提供）

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