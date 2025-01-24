飛蛇在天！春節鹿港賞燈 蛇燈就在天上飛

彰化縣鹿港鎮頂番婆人和橋上「飛蛇在天」花燈，吐蛇信非常逼真。（記者劉曉欣攝）

2025/01/24 18:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕每逢春節連假，鹿港小鎮總是湧入大批人潮，今年是蛇年，鹿港通往頂番婆聚落的人和橋上，就可以看到「飛蛇在天」，蛇燈還吐蛇信，非常逼真；鹿港公會堂廣場則有「金蛇賜福」坐鎮，讓鹿港充滿蛇年的年味！

鹿港鎮公所文化所的所長王廷揚表示，鎮公所今年共有四個春節燈區，分別為文武廟、公會堂、桂花巷藝術村與頂番婆聚落，由於頂番婆聚落的空地有限，花燈主要擺放在跨越洋仔厝溪的人和橋兩側，生肖花燈則會運用洋仔厝溪的枯水期，搭蓋展示台擺放，今年因為工程關係，不再另搭展示台，因而設計出「飛蛇在天」。

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王廷揚指出，由於「飛蛇在天」在懸掛在頂番婆聚落交通最繁忙的人和橋上，從懸掛高度到角度都一再調整，包括蛇頭朝向鹿港市區的西南方位，主要是因為元宵節配合「頂番婆鬧元宵」將舉辦踩街活動與點燈典禮，舞台將搭在人和橋的西南方，剛好從舞台就可以看到「飛蛇在天」。

由於頂番婆聚落的「飛蛇在天」，還可以看到蛇燈吐舌頭，最讓民眾稱奇。對此，王廷揚強調，蛇燈太可愛就容易失真，太威武又會被誤當成龍，吐蛇信是一大特徵。至於，造型採一節一節的設計，除了造型以外，最重要是減輕懸掛的重量。

而鹿港公會堂廣場則有「金蛇賜福」的生肖花燈，有個吉祥的福袋陪伴金蛇，也成為遊客打卡的熱點。 鹿港春節花燈的亮燈期間為即日起到3月2日，每晚5點到晚間10點半，除夕當晚延長點燈到晚上12點。

彰化縣鹿港鎮頂番婆人和橋上的「飛蛇在天」花燈。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮頂番婆人和橋上出現「飛蛇在天」花燈。（記者劉曉欣攝）

喜迎蛇年，彰化縣鹿港鎮在頂番婆人和橋上打造「飛蛇在天」。（鹿港鎮公所提供）

鹿港公會堂廣場有「金蛇賜福」的生肖花燈，成為民眾打卡熱點。（記者劉曉欣攝）

鹿港公會堂廣場有「金蛇賜福」的生肖花燈。（記者劉曉欣攝）

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