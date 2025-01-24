彰化東彰快速道路通車！民眾喊紅綠燈太多 警卻憂心「這件事」

東彰快速道路通車，警方憂心用路人超速釀禍。（照片由縣府提供）

2025/01/24 18:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣東彰快速道路28.8公里，今天全線通車，其中北延段全長10.4公里，穿越員林、大村、花壇等鄉鎮人口密集區，預料道路使用非常高，沿途有10多個紅綠燈，「沒有測速照相」。警方憂心，重演當年「員埔路事件」，即道路剛開通，車速快，但沿路民眾尚未習慣，「隨便穿越」，造成嚴重傷亡，因此提醒民眾，保持在限速之下，勿闖紅綠燈。

東彰快速道路通車，大大縮短民眾回家的時間，但很多用路人抱怨「紅綠燈太多」，開起來不過癮，更有人譏諷說「根本是慢速公路」。

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警方說，東彰快速道路非高架路面，為行車安全，一定要有紅綠燈，公路局根據穿越道路的車流量，控制紅燈秒速，該路段行車速限為70公里／時。

警方表示，東彰快速道路有點像2019年通車的員埔路，該路穿越農村和農田，剛通車時，沿途很多農民不習慣等紅燈太久，因此就冒險穿越，經常造成員埔路的用路人煞車不及釀禍。因為有太多的傷亡，通車隔年，地方就辦理路祭。根據統計，員埔路通車第1年，就造成2人死亡、85人輕重傷，而很多傷亡都來自車速過快和在地民眾不諳道路狀況。

警方指出，新路雖然方便又筆直，又無測速照相，但民眾一定要守法，他們也會監測民眾的用路狀況，適時執法。

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