妹子問同事愛打聽年終？網曝「1招」巧妙應對

網友說，每到發年終時，總有同事會打聽他人獎金多寡。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/01/25 00:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節將近，公司紛紛舉辦尾牙、放年終獎金。網友發文說，每到要發年終時，總有一名同事會打聽他人獎金數目，她因此問「會跟同事老實說年終嗎」？文章曝光後，有網友建議「絕對不能講，先刺探對方大概多少，然後報得比他少」。

近日網友在Dcard發文說，下週公司要發年終獎金，而每年此時，總有一名同事會到處打聽其他人的獎金情況。去年對方因為得知自己年終獎金較少，便不斷抱怨主管有偏見。她透露「這些抱怨聽了很不舒服，我平常算是認真努力的工作，而他經常偷懶、出包，理所當然績效考核不好，要是我跟他一樣我才難過吧」。並詢問網友「會跟同事老實說年終嗎」？

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文章曝光後，網友留言，「先問他多少，然後說跟你差不多」、「不能講，連三節都不要講」、「我再說最後一次喔，財不露白」、「絕對不能講，會被弄，人心很複雜的」。

女網友建議，「絕對不能講！我都先刺探對方大概多少，絕對報得比他少，然後用手比個大概，剩下讓他自己想像。」這留言獲近400顆愛心最多。

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