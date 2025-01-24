平面變立體！台南青年停車場可停200汽車45機車 還保住85歲老樹

立體停車場結合東門圍下里聯合活動中心，今日同時啟用很熱鬧。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/24 17:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區寸土寸金，設法讓停車空間「往上長」變立體，東區青年路停車場耗資2.4億，今（24）日完工啟用，不但停車席位擴增，而且保留原地85歲老樹，結合里民活動中心，共構城市生活美感。

原本該處空地只能停放79席小客車，改造立體停車場經費2.4億元，中央前瞻預算補助0.8億元，地方自籌1.6億元，完工後，停車場增至200席，停車席位增加1.5倍，另機車停車空間45席。

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交通局長王銘德表示，停車場內部採用高強度耐磨的硬化地坪，除了可延長使用壽命，亦可減少停車場內部車輛行駛產生的噪音；透過正立面的鋁遮陽板不同角度的設計，也能減少停車場內部燈光照射，降低外部影響。

王銘德說，立體停車場1樓設置東門圍下里聯合活動中心，為當地民眾提供聚會場域，土地效益發揮到極致，且停車場內部保留85年的老榕樹，結合里民活動中心塑造出中庭廣場綠意盎然的生態氣息。

市長黃偉哲主持啟用儀式表示，東區人口稠密、寸土寸金，停車空間較為不足，因此市府積極向中央爭取補助來興建立體停車場，停車場一樓則規劃為里民活動中心，可作為居民日常活動場域，兼顧停車及居民休閒活動需求。

交通局表示，目前中央已核定南市爭取的13座立體停車場補助經費，東區青年路立體停車場係核定的第5座，也是完工啟用的第4座立體停車場。該停車場地處東區與中西區交界處，距離台南火車站後站僅750公尺，鄰近知事官邸、北門路與育樂街商圈，停車需求相當高，停車場已同步由委外智慧停車管理，有效疏解都會停車難題。

台南市區東區青年路停車場，今日由市長黃偉哲（右4）偕同立委林俊憲（右5）及民代共同主持啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

台南青年路立體停車場，彎旋車道、85歲老樹相伴，光影交織如畫。（記者洪瑞琴攝）

台南青年路停車場正立面採鋁遮陽板，透用不同角度設計，減少燈光照射。（記者洪瑞琴攝）

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