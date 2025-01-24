0121震災攜手國軍、志工救災 南市慰問金已發203戶

南市社會局出動行動沐浴車到災區支援，並特別協調國軍組裝「野戰移動式沐浴帳」供收容民眾沐浴洗熱水澡。（圖由南市府提供）

2025/01/24 20:03

〔記者蔡文居／台南報導〕0121地震造成南市楠西、玉井等地區多處傳出災情，南市府團隊攜手國軍及民間志工救災及提供各項生活照顧。其中，受災戶慰問金，截至目前已發放203戶，合計發放金額632.8萬元，協助民眾儘速回復正常生活。

南市社會局表示，地震後，南市府迅速啟動避難收容機制，並設置多處避難收容處所，除陸續依親的民眾外，截至23日下午止，尚有63名居民分別安置於楠西區「芒果農創玫瑰綠柏園觀光工廠」及玉井區「華都客棧」等2處收容處所，由市府團隊攜手國軍及民間志工提供各項生活照顧。

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市長黃偉哲特別感謝福農貿易公司董事長吳清綠、綠柏園股份有限公司董事長吳俊璋無償提供綠柏園場地，與市府協力照顧災民。

社會局說，由於楠西區、玉井區部分地區停水、停電，為提供綠柏園收容民眾更妥善的照顧，今日起社會局除出動行動沐浴車到場支援外，並特別協調國軍於綠柏園組裝「野戰移動式沐浴帳」供收容民眾沐浴洗熱水澡。另連結慈善團體現場煮食提供熱食，並自實物愛心銀行調撥八寶粥、各式餅乾等民生物資，同時結合志工、慈濟功德會及投入社政人力約330人共同陪伴關懷災民，提供災民更完善照顧。

南市府團隊攜手國軍及民間志工提供各項生活照顧 ，協助整理物資。（圖由南市府提供）

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