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    高鐵台中站防排隊「貪食蛇」 春節實施3級燈號管制

    蛇年春節9天連假25日啟動，高鐵台中站將出現返鄉人潮。（記者黃旭磊攝）

    蛇年春節9天連假25日啟動，高鐵台中站將出現返鄉人潮。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/24 17:46

    〔記者黃旭磊／台中報導〕蛇年春節9天連假將明天（25日）啟動，因應高鐵台中站可能發生排隊人龍延伸站外「貪食蛇」景象，台中站將採三級燈號管制，月臺人潮擁擠啟動黃燈，進行月臺管制，呈現紅燈（預估旅客等候時間超過1小時），將啟動台鐵、國道客運接駁。

    台中高鐵周遭今天下午湧現車潮，烏日警分局在台74線中彰快速道路高鐵台中匝道口，高鐵路3段、高鐵東路等出入站區要道站崗指揮，並透過「行車暢流中心」，運用路口監視器掌控壅塞情形，勤務中心立即指派線上警力疏導，分局長劉雲鵬建議分流行駛替代道路，從建國路、學田路等平面道路進出站。

    台灣高鐵表示，春節12天疏運期間，有超過141萬人次完成訂位，由於自由座旅客人潮多，建議旅客先查詢高鐵企業網站首頁，最新消息的「車站人潮資訊」燈號，依各站等候自由座人潮狀況更新燈號，節省旅客等候時間。

    高鐵公司預估，春節連假以31日（年初三）及2月1日（初四）運量最高達34.3萬人，尤以北上在1月31日（大年初三）至2月2日（初五）預估運量超過19萬人，將與國道客運聯運，若等候時間超過半小時，將由朝馬轉運站調度客運支援，台鐵公司規劃全車自由座直達車協助分擔。

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