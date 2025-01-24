台北市推出「道路設計手冊」全面改善 民團肯定也點出仍有加強空間

台北市政府23日發表首版《台北市道路設計手冊》。（趙怡翔辦公室提供）

2025/01/24 17:41

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台北市訂定全國第一本「道路設計手冊」 拚20年全面改善

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府昨天（23日）發布「台北市道路設計手冊」，未來市區道路設計必須遵循手冊規範，拓寬人行道、配置車道路寬，以更細膩的工程規劃，提升駕駛視線並減少人車衝突。市府同時應訂出20年改善時程，每年編列預算規劃並執行道路改善工程。民間團體表達肯定說，只要政府有決心、持續投入預算，確實執行與驗收，一定能逐步改善交通環境。

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以往公部門製作文宣手冊常被批評是「閉門造車」，做出來的東西與實際需求有差距，台北市政府邀集台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會及行人零死亡推動聯盟等民間團體參與，並與交通局及工務局轄下各局處多次研商，從提案、研究、協調、公聽會、編審到發布，花費1年多時間完成。

道路分級與路口設計 減少人車衝突

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，這本手冊最值得稱讚之處，在於明確列出道路分級的設定原則。手冊中將道路依功能劃分不同層級，不同層級道路的交會路口提出詳細的設計原則，中央規範可能都不一定有寫這麼清楚。

林志學認為，道路分級的概念至關重要。較高階的道路應以車輛通行效率為主，而較低階的道路則應以人為本，很多巷弄車子根本不應該開進去。過去因缺乏明確的道路分級，導致車輛與行人爭道，產生許多不必要的衝突，現在有了這份手冊，就能清楚界定每條道路的功能，減少爭議。

完善道路設計 對汽機車、行人都好

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀說，他們希望未來所有汽車可以通行的道路，機車也能夠使用。現階段台灣的道路規劃，不論是對汽車或機車都不友善，透過完善的道路設計，可以先讓汽車行駛更順暢、行人更安全，最終機車也能獲得更好的環境。

吳祥瑀特別提到，台灣機車強制兩段式左轉的原因，在於道路設計缺乏左轉附加車道，手冊中已規範主要道路應設置左轉專用車道，這有助於未來開放機車直接左轉。

道路與都市計畫通盤檢討 缺乏驗收機制很可惜

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，市府確實有在做整個台北市的道路功能分級重劃，並且有把交通建設與都市計畫併在一起通盤檢討，她給予肯定，不過缺乏驗收機制很可惜，好的設計須確實按圖施工才能發揮效果。

陳愷寧也提到，手冊中對於道路橫斷面的設計仍有加強空間，應考量不同使用者的視角，例如身障者和娃娃車，來設計更完善的道路設施。此外，目前許多學校周邊的人行道仍存在被占用或破損的情況，希望政府能優先改善這些路段。

路口轉角設計仍待改善

林志學指出，現有的路口轉角設計沒有針對公車的行駛特性優化，導致公車在轉彎時需要先停再開，這不僅讓司機疲勞，也讓乘客感到不舒服，甚至危險；吳祥瑀也希望路口轉角可以設計得更好，以避免大型車輛轉彎時產生的內輪差，提升行人和機車騎士的安全。

30公尺以上次要道路3D示意圖。（取自台北市道路設計手冊）

30公尺以上主要道路3D示意圖。（取自台北市道路設計手冊）

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