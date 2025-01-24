白永恩神父社福基金會擴展服務到台南 造福身心障礙朋友

台南市長黃偉哲赴白永恩神父社福基金會附設恩典工坊，關懷社區日間作業設施服務對象，除致贈身心障礙朋友年節禮盒。（台南市政府提供）

2025/01/24 18:21

〔記者蔡文居／台南報導〕財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會擴展服務來到台南，與台南市政府一同努力設置了2處身心障礙者社區日間作業設施，嘉惠30名身心障礙朋友，同時協力市府設置安平身心障礙者服務中心，短短半年已服務3490人次。

市長黃偉哲今天到白永恩神父社福基金會附設恩典工坊，關懷社區日間作業設施服務對象，致贈身心障礙朋友年節禮盒，感謝基金會長期深耕台南，讓許多身心障礙朋友可以在工作坊學習與工作。

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台南市社會局說，2020年起，白永恩神父社福基金會擴展服務來到台南，成立的恩典工坊身心障礙者社區日間作業設施，11月開始服務18-40歲的身心障礙夥伴，訓練包含清潔、水泥盆製作、園藝植栽、香氛蠟燭、藍染、料理、代工等，幫助身心障礙者技能學習，讓未來有意願進入職場工作的身障朋友，有一個自我能力提升的機會，看見自己不同的價值。

社會局說，南市目前有38間社區日間作業設施，可服務615位身心障礙者，提供多元化的職能訓練及生活技能培育，今年預計再新增3處服務據點，滿足更多身心障礙者的需求，打造完善的支持網絡。

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